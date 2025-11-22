Opinión
22 de noviembre de 2025
81°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Recordaremos su vida y esencia”: exequias de Xiomara Calderón serán el lunes en Dorado

La familia de la creadora de contenido anunció que el velatorio tendrá lugar de 1:00 p.m. a 10:00 p.m.

22 de noviembre de 2025 - 4:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Xiomara Calderón también se destacaba en el canto y en el baile. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La creadora de contenido Xiomara Calderón ganó popularidad en las redes sociales y fue una “piedra angular” del equipo de Molusco TV, el espacio de entretenimiento digital dirigido por Jorge Pabón “Molusco”.

RELACIONADAS

El pasado 15 de noviembre se confirmó la muerte de la multifacética a sus 38 años. Su deceso, ocurrido en Miami, conmocionó al mundo del entretenimiento puertorriqueño.

Esta tarde, a través de las redes sociales, Pabón compartió los detalles de las exequias de la también cantante y bailarina. El contenido de Calderón, a menudo, priorizaba el humor y la motivación.

Publicación de Jorge Pabón "Molusco" sobre las exequias de Xiomara Calderón.
Publicación de Jorge Pabón "Molusco" sobre las exequias de Xiomara Calderón. (Captura)

“Xiomara fue una persona que caló hondo en las vidas de quienes tuvimos la oportunidad de conocerla y también en muchos que nunca cruzaron caminos con ella. Es por eso que su familia y allegados anuncian que su velatorio será este próximo lunes, 24 de noviembre, de 1:00pm a 10:00 p.m. en el Pabellón Comercial Rafael Hernández Colón de Dorado, donde recordaremos su vida y esencia”, detallaron.

Para muchos, la animadora se convirtió en una inspiración y un modelo a seguir. La mayoría de sus seguidores la describen como una persona noble y un ser humano talentoso.

El pasado lunes, 17 de noviembre, los locutores y presentadores Pamela Noa, Alí Warrington, Robert Maldonado y Pabón no realizaron el programa radial “La tendencia de Molusco” en KQ 105 FM para honrar la vida de su colega y amiga.

Hoy lunes estaremos grabados, compartiendo a cada hora una dedicatoria especial para Xiomi. Mañana martes regresamos con fuerza, celebrando su vida, su alegría, su risa y esa luz que siempre trajo al equipo. Gracias por tanto, Xiomi. Tu energía, tu salsa, tu rumba y tu risa vivirán para siempre con nosotros”, lee el anuncio de la cuenta oficial de la emisora KQ 105 en las redes sociales.

El equipo de Wapa Media y Molusco TV anunciaron la llegada del espacio "Las tendencias de Molusco" a la estación KQ 105 FM. Esto, a la par con la revelación de los nuevos estudios de Molusco TV, en Hato Rey, tras varios meses de construcción.Junto al cuarteto, también estará el locutor Pedro Villegas, quien ocupó el horario por los pasados 20 años.
1 / 10 | Jorge Pabón muestra los nuevos estudios de Molusco TV . El equipo de Wapa Media y Molusco TV anunciaron la llegada del espacio "Las tendencias de Molusco" a la estación KQ 105 FM. - alexis.cedeno
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
