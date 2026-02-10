Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara

La recordada actriz de “Home Alone” falleció a finales de enero en su casa de Los Ángeles

10 de febrero de 2026 - 9:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen difundida por Pop Tv muestra a Catherine O'Hara en una escena de "Schitt's Creek". (Pop TV vía AP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Catherine O’Hara, fallecida el 30 de enero a los 71 años, murió tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base, según un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por People.

RELACIONADAS

Su representante confirmó la muerte de la actriz de ‘Home Alone’ a finales de enero en su casa de Los Ángeles, indicando que ocurrió “tras una breve enfermedad”, aunque hasta el momento no se han proporcionado más detalles.

O’hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en la comedia noventera navideña ‘Home Alone’, pero su carrera comenzó en televisión con la serie de comedia ‘SCTV Network’.

Su participación en esa serie le valió su primer Emmy. El segundo lo ganaría en 2020 gracias a su participación en la serie ‘Shitt’s Creek’, en donde daba vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

Nacida en Toronto en 1954, O’Hara era reconocida por su capacidad de improvisación para la comedia. Después de ‘SCTV’, la actriz protagonizó filmes como ‘After Hours’, de Martin Scorsese, o ‘Beetlejuice’, de Tim Burton.

En los últimos años O’Hara además había participado en algunas de las series más reconocidas del momento como ‘The Last of Us’ o más recientemente en ‘The Studio’, la serie de Apple TV en donde dio vida Patty Leigh, una exjefa de estudio de cine que ayuda a Matt Remick (Seth Rogen) a dirigir uno de los estudios más importantes de Hollywood.

Uno de los papeles más recordados y queridos de Catherine O'Hara es el de Kate McCallister en "Home Alone". Compartió créditos con Macaulay Culkin en la primera y segunda parte de "Home Alone". Falleció el 30 de enero a sus 71 años.
1 / 13 | Adiós a Catherine O'Hara: la reina de la comedia elegante. Uno de los papeles más recordados y queridos de Catherine O'Hara es el de Kate McCallister en "Home Alone".
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
