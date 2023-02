La estrella boricua Ricky Martin, se ha caracterizado por ser un férreo defensor y apasionado de los derechos de los niños. Desde 2003, es embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como Unicef, por sus siglas en inglés.

El cantautor de 51 años ayer colgó un video en sus redes sociales para dirigirse a todo su público para solicitar donativos en beneficio de las víctimas del catastrófico terremoto y sus réplicas que remecieron Turquía y Siria, que han dejado más de 30,000 fallecidos solo en Turquía. A esto se añaden 3,575 fallecidos en Siria, según las últimas cifras contabilizadas en ese país al día domingo.

“Como ustedes saben, en momentos de crisis no puedo estar tranquilo. Con las imágenes que estamos viendo de todo lo que está pasando en Siria y en Turquía luego de los terremotos, se me aprieta el corazón. Como embajador de la Unicef , lo único que puedo hacer es que por favor nos ayuden, vayan a este link y donen lo que ustedes puedan. Es muy difícil lo que está pasando. Ya ustedes están viendo las imágenes, las temperaturas congeladas de invierno no ayudan y hay muchos niños que no tienen ni refugios ni hospitales, ni tienen apoyo. Muchos niños han quedado huérfanos o semihuérfanos. Tenemos que ayudar por favor. Pasen por el link y donemos con lo que podamos, gracias”, exhortó a la vez que compartió el enlace con sus seguidores: https://help.unicef.org/rm

La Unicef se caracteriza por trabajar en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos y para proteger los derechos de todos los niños en todas partes.

Según ha trascendido, la zona afectada por el terremoto abarca más de 100,000 kilómetros cuadrados y alberga aproximadamente 10 millones de personas.

Casi 10,000 personas han llegado de otros países para ayudar en los rescates, entre ellos varios equipos españoles de sanitarios, bomberos y militares. Setenta aviones y 167 helicópteros ayudan también en la asistencia a las víctimas y más de 300 cocinas móviles, 33 hornos de pan móviles y 83 instalaciones de lavabos han sido trasladados a la región de momento.

En 2016, el intérprete de “A veces bien y a veces mal” levantó su voz para pedir que se prestara una mayor atención a la tarea de salvaguardar el futuro de millones de niños afectados por el conflicto de Siria, cuyas vidas han sido transformadas por el desplazamiento, la violencia y una persistente falta de oportunidades. Unos 1.1 millones de sirios habían buscado refugio en el Líbano desde el inicio de la crisis en 2011, y más de la mitad de ellos son niños y niñas.