Roban mochila de Zion en Madrid con bienes valorados en $2.9 millones
El incidente ocurrió el pasado lunes en la mañana mientras se encontraba en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
5 de febrero de 2026 - 9:24 AM
5 de febrero de 2026 - 9:24 AM
Un descuido de segundos estuvo a punto de costarle millones a Zion. El cantante puertorriqueño fue víctima del robo de una mochila con dinero en efectivo y valiosos objetos mientras se encontraba en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Sin embargo, agentes de la Policía Nacional de España arrestaron a dos hombres en la Terminal 4 del aeropuerto de la capital, quienes se habían adueñado de la mochila que contenía $2.9 millones en efectivo y varios objetos de gran valor.
Según la policía, el robo ocurrió cuando la mochila estaba sobre un carrito de equipaje. Dentro había dinero en efectivo, un teléfono iPhone y varios relojes de lujo, entre ellos dos Rolex y dos Patek Philippe, además de artículos personales con valor sentimental para el artista. El artista se había presentado unos días antes en la ciudad de Barcelona.
De acuerdo con el diario El Mundo y la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron el lunes, 2 de febrero de 2026, alrededor de las 8:30 a.m. Dos agentes que patrullaban la terminal notaron el comportamiento sospechoso de dos hombres dentro de una cafetería del aeropuerto. Por esa razón, decidieron seguirlos a distancia. Minutos después, uno de los sospechosos se acercó a un carrito de maletas y tomó la mochila sin llamar la atención. Luego, ambos intentaron escapar.
La policía actuó de inmediato y logró arrestar a los presuntos ladrones, de 30 y 31 años, ambos de origen magrebí. La mochila fue recuperada en el lugar.
Félix Gerardo Ortiz, nombre de pila de Zion, cantante, compositor y discográfico de música urbana, no ha estado exento de incidentes en los pasados meses. Por ejemplo, en octubre de 2025, el artista fue hospitalizado en la Unidad de Trauma del Centro Médico en Río Piedras tras sufrir un accidente en un vehículo de motor en la zona sur del país. Por otro lado, a principios de enero de este año, el cantante de reguetón fue arrestado por manejar en estado de embriaguez, durante un confuso incidente que comenzó con una denuncia de un presunto secuestro, aunque más adelante el Departamento de Justicia decidió no radicarle cargos. Esto ocurrió debido a que no se presentó a la fiscalía ni el hombre que llamó ni la mujer que alegó que había sido secuestrada.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: