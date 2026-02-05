Roban mochila de Zion en Madrid con bienes valorados en $2.9 millones

Un descuido de segundos estuvo a punto de costarle millones a Zion. El cantante puertorriqueño fue víctima del robo de una mochila con dinero en efectivo y valiosos objetos mientras se encontraba en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Sin embargo, agentes de la Policía Nacional de España arrestaron a dos hombres en la Terminal 4 del aeropuerto de la capital, quienes se habían adueñado de la mochila que contenía $2.9 millones en efectivo y varios objetos de gran valor.

Según la policía, el robo ocurrió cuando la mochila estaba sobre un carrito de equipaje. Dentro había dinero en efectivo, un teléfono iPhone y varios relojes de lujo, entre ellos dos Rolex y dos Patek Philippe, además de artículos personales con valor sentimental para el artista. El artista se había presentado unos días antes en la ciudad de Barcelona.

De acuerdo con el diario El Mundo y la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron el lunes, 2 de febrero de 2026, alrededor de las 8:30 a.m. Dos agentes que patrullaban la terminal notaron el comportamiento sospechoso de dos hombres dentro de una cafetería del aeropuerto. Por esa razón, decidieron seguirlos a distancia. Minutos después, uno de los sospechosos se acercó a un carrito de maletas y tomó la mochila sin llamar la atención. Luego, ambos intentaron escapar.

PUBLICIDAD

La policía actuó de inmediato y logró arrestar a los presuntos ladrones, de 30 y 31 años, ambos de origen magrebí. La mochila fue recuperada en el lugar.