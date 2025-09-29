Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de septiembre de 2025
85°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se anuncia separación entre los famosos Nicole Kidman y Keith Urban

La ruptura entre la actriz y el cantante ocurre luego de 19 años de matrimonio

29 de septiembre de 2025 - 6:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Keith Urban y Nicole Kidman. (AP)
Keith Urban y Nicole Kidman tienen dos hijas, Sunday Rose, de 17 años y Faith Margaret, de 14. (AP)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Tras casi dos décadas de relación, la actriz Nicole Kidman y el músico Keith Urban han decidido ponerle punto final a su matrimonio de 19 años.

RELACIONADAS

Así trascendió durante la tarde del lunes a través del portal de espectáculos TMZ, que lo confirmó en exclusiva, seguido de otros como Page Six y People, a quien se les confimó que la pareja ha estado viviendo separada “desde principios del verano”.

Asimismo, se informó que ha sido el cantante de música country de 57 años, quien habría tomado la decisión acerca de la ruptura. La pareja de famosos, que se casó en junio de 2006, tiene dos hijas, Sunday Rose, de 17 años y Faith Margaret, de 14.

Las diversas plataformas apuntan a que Kidman, de 58 años, se oponía a la separación y que mantiene a su familia unida durante el difícil momento en el que se encuentran.

Tal y como se publicó, el cantante ya tiene una casa en Nashville, que adquirió y se mudó del hogar que compartían como familia.

Este es la segunda separación de la galardonada actriz, puesto que estuvo casada entre 1990 y 2001 con el actor Tom Cruise, con quien tuvo dos hijos adoptados, Connor e Isabella.

En las publicaciones más recientes que hizo Kidman en el mes de agosto, compartió videos y una serie de fotografías a través de su red social Instagram, con recuerdos del verano, donde aparecía en conciertos y playas con sus hijas y su hermana, entre otros familiares, en lo que no se aprecia la figura de Keith Urban.

Tags
Nicole Kidman
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: