Se anuncia separación entre los famosos Nicole Kidman y Keith Urban

Tras casi dos décadas de relación, la actriz Nicole Kidman y el músico Keith Urban han decidido ponerle punto final a su matrimonio de 19 años.

Así trascendió durante la tarde del lunes a través del portal de espectáculos TMZ, que lo confirmó en exclusiva, seguido de otros como Page Six y People, a quien se les confimó que la pareja ha estado viviendo separada “desde principios del verano”.

Asimismo, se informó que ha sido el cantante de música country de 57 años, quien habría tomado la decisión acerca de la ruptura. La pareja de famosos, que se casó en junio de 2006, tiene dos hijas, Sunday Rose, de 17 años y Faith Margaret, de 14.

Las diversas plataformas apuntan a que Kidman, de 58 años, se oponía a la separación y que mantiene a su familia unida durante el difícil momento en el que se encuentran.

PUBLICIDAD

Tal y como se publicó, el cantante ya tiene una casa en Nashville, que adquirió y se mudó del hogar que compartían como familia.

Este es la segunda separación de la galardonada actriz, puesto que estuvo casada entre 1990 y 2001 con el actor Tom Cruise, con quien tuvo dos hijos adoptados, Connor e Isabella.