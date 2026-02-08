Se casa Bianka Antonella, hija del músico Guillermo Torres

Guillermo Torres es una figura destacada en la industria musical puertorriqueña, reconocido por fundar Grupo Kaos y por su labor como productor y empresario. En diversas ocasiones ha expresado ser un hombre bendecido al ver a sus hijos felices.

Para el intérprete su familia es el “verdadero significado del éxito”. Esta expresión la repitió esta semana cuando compartió en sus redes sociales algunas fotos y videos de la boda de su hija Bianka Antonella.

“Soy un hombre bendecido. Esto es el verdadero significado de éxito en la vida, ver a tus hijos felices. ¡Qué viva el amor! La familia Ortiz-Torres", expresó.

La publicación incluyó un audió con unas emotivas palabras que le dedicó a la recién casada.

“Bianka, qué gran cosa que te haya podido entregar como mi hija, entregarte en la iglesia para mí fue muy importante, más que te estoy entregando a Josecarlos, que sé que es una buena persona, un buen muchacho”, resaltó.

Torres exteriorizó la alegría inmensa que lo invadió de ver a su hija celebrar su enlace matrimonial y haber sido parte del día. La felicidad de la pareja, mencionó, “contagia”.

“La realidad es que estuvo tan bonito ese primer baile con ese violín y ese trío. Para mí, poder bailar ese vals contigo, va a ser un momento que nunca podré olvidar. Y qué mucho nos divertimos, qué mucho nos reímos, qué mucho bailamos”, recordó.