Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se casa Bianka Antonella, hija del músico Guillermo Torres

El también productor se describió como un “hombre bendecido” al vivir este momento junto a su retoño

8 de febrero de 2026 - 10:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Guillermo Torres junto a su hija Bianka Antonella. (William de la Cruz Photography)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Guillermo Torres es una figura destacada en la industria musical puertorriqueña, reconocido por fundar Grupo Kaos y por su labor como productor y empresario. En diversas ocasiones ha expresado ser un hombre bendecido al ver a sus hijos felices.

Para el intérprete su familia es el “verdadero significado del éxito”. Esta expresión la repitió esta semana cuando compartió en sus redes sociales algunas fotos y videos de la boda de su hija Bianka Antonella.

“Soy un hombre bendecido. Esto es el verdadero significado de éxito en la vida, ver a tus hijos felices. ¡Qué viva el amor! La familia Ortiz-Torres", expresó.

La publicación incluyó un audió con unas emotivas palabras que le dedicó a la recién casada.

“Bianka, qué gran cosa que te haya podido entregar como mi hija, entregarte en la iglesia para mí fue muy importante, más que te estoy entregando a Josecarlos, que sé que es una buena persona, un buen muchacho”, resaltó.

Torres exteriorizó la alegría inmensa que lo invadió de ver a su hija celebrar su enlace matrimonial y haber sido parte del día. La felicidad de la pareja, mencionó, “contagia”.

“La realidad es que estuvo tan bonito ese primer baile con ese violín y ese trío. Para mí, poder bailar ese vals contigo, va a ser un momento que nunca podré olvidar. Y qué mucho nos divertimos, qué mucho nos reímos, qué mucho bailamos”, recordó.

El cantante concluyó que lo más importante es que la familia estuvo unida. “Nos casamos dos familias y estoy seguro que la familia de Josecarlos te ama tanto como nosotros lo amamos a él”, apuntó.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: