Se casa Bianka Antonella, hija del músico Guillermo Torres
El también productor se describió como un “hombre bendecido” al vivir este momento junto a su retoño
8 de febrero de 2026 - 10:05 PM
Guillermo Torres es una figura destacada en la industria musical puertorriqueña, reconocido por fundar Grupo Kaos y por su labor como productor y empresario. En diversas ocasiones ha expresado ser un hombre bendecido al ver a sus hijos felices.
Para el intérprete su familia es el “verdadero significado del éxito”. Esta expresión la repitió esta semana cuando compartió en sus redes sociales algunas fotos y videos de la boda de su hija Bianka Antonella.
“Soy un hombre bendecido. Esto es el verdadero significado de éxito en la vida, ver a tus hijos felices. ¡Qué viva el amor! La familia Ortiz-Torres", expresó.
La publicación incluyó un audió con unas emotivas palabras que le dedicó a la recién casada.
“Bianka, qué gran cosa que te haya podido entregar como mi hija, entregarte en la iglesia para mí fue muy importante, más que te estoy entregando a Josecarlos, que sé que es una buena persona, un buen muchacho”, resaltó.
Torres exteriorizó la alegría inmensa que lo invadió de ver a su hija celebrar su enlace matrimonial y haber sido parte del día. La felicidad de la pareja, mencionó, “contagia”.
“La realidad es que estuvo tan bonito ese primer baile con ese violín y ese trío. Para mí, poder bailar ese vals contigo, va a ser un momento que nunca podré olvidar. Y qué mucho nos divertimos, qué mucho nos reímos, qué mucho bailamos”, recordó.
El cantante concluyó que lo más importante es que la familia estuvo unida. “Nos casamos dos familias y estoy seguro que la familia de Josecarlos te ama tanto como nosotros lo amamos a él”, apuntó.
