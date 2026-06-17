¿Se casaron?: esto fue lo que dijo Tom Holland sobre su relación con Zendaya

Tom Holland aparentemente ya confirmó que él y el amor de su vida, Zendaya, sí se casaron.

El actor podría haber puesto fin a meses de especulaciones, desatadas por la afirmación del estilista de Zendaya, Law Roach, en marzo, de que la pareja celebró su boda. En un giro muy propio de 2026, la inteligencia artificial desempeñó un papel en la revelación.

Cuando Esquire U.K. le preguntó a Holland si tuvo que informar a familiares sobre imágenes generadas por la IA que parecen mostrarlo a él y a Zendaya en su boda, el actor respondió: “No, porque todos estaban allí”.

“Eso es todo lo que van a obtener al respecto”, añadió.

En otra parte del reportaje publicado el martes, Holland se deshizo en elogios sobre cómo la pareja se apoyaba mutuamente detrás de cámaras.

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“Nuestro negocio puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente agradable tener una base sólida en una relación que resistirá el paso del tiempo”, manifestó.

“Así que, para mí, encontré a mi persona. Ella es mi mejor amiga, y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro, jamás. Punto”.

Holland y Zendaya se conocieron cuando coprotagonizaron la película de 2017 “Spider-Man: Homecoming”.

Este verano protagonizan juntos grandes películas: “The Odyssey” y “Spider-Man: Brand New Day”.