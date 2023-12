Dicen por ahí que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo, y si logras encontrarlo, considérate afortunado. Este parece ser el caso del comediante Josué “Comedy” Torres, quien compartió una fotografía suya y del analista político Jay Fonseca, mostrando el gran parecido que tienen y que, “según los datos”, muchos seguidores ya le han manifestado.

“No he tenido el placer de conocer a Jay Fonseca, pero es un tipo que admiro en cantidad. Todos los días alguien me dice “Ti Piricis i jii” (te pareces a Jay). No pido vuelta, oye, pero cuando vi esta foto yo mismo tuve que adelantarme y hacer el meme. Los datos son los datos, nos parecemos”, expresó el comediante boricua en sus redes sociales, generando cientos de comentarios reaccionando a sus rasgos y similitudes.

Al momento Jay Fonseca no ha comentado sobre la cómica publicación de ambos con camisas deportivas de los Cangrejeros de Santurce, sin embargo, varios cibernautas solicitaron que sea invitado al programa de televisión “Los datos son los datos” que se transmite por Wapa TV.

Josué “Comedy” llegará por primera vez hasta el Coliseo de Puerto Rico en “De Lares Pal’ Choli” el 14 de enero de 2024.