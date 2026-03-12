Opinión
Suscriptores
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Sergio Mayer podría no regresar al Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro

Morena determinó aplicar medidas cautelares contra el legislador, entre ellas la suspensión temporal de sus derechos partidistas

12 de marzo de 2026 - 8:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sergio Mayer Bretón es un político, productor y actor mexicano. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Durante una entrevista con el Heraldo Televisión, la dirigente internacional de Morena, explicó que Sergio Mayer podría regresar legalmente a su cargo como diputado federal, luego de haber concluido su participación en el programa televisivo “La casa de los famosos” de Telemundo, pero su reincorporación al grupo parlamentario del oficialismo, dependerá del resultado de un proceso interno.

Luisa María Alcalde dijo que desde el punto de vista legal, cualquier diputado que pide licencia, conserva la posibilidad de regresar a su empleo, y una vez concluido el período de ausencia, siempre y cuando el trámite se haya realizado conforme a la normativa del Congreso, podrá regresar a su puesto.

Asimismo, explicó que la situación de Mayer involucra un procedimiento interno dentro de su partido. Por lo pronto, la comisión de una ciudad de justicia investiga el proceder del político y se determinó suspender de manera temporal los derechos partidistas del también actor.

Entre tanto, se analiza el posible impacto que tenga para en el grupo político el haber participado en un programa de entretenimiento, pues tal vez se contravienen los principios o estatutos de la organización.

El pasado lunes, 9 de marzo, en una noche marcada por la sorpresa y el cambio de estrategias, Mayer se convirtió en el tercer eliminado de la sexta temporada de “La casa de los famosos”. Pese a haber solicitado una licencia indefinida en la Cámara de Diputados para integrarse al“reality show”, el actor y político mexicano no logró conectar con el público y culminó su participación tras solo tres semanas de encierro.

El autodenominado “Tata” y estratega por excelencia quedó fuera de la competencia tras lo que muchos consideran un fracaso táctico. Su salida prematura no solo sacudió la convivencia interna del programa, sino que deja en el aire las consecuencias de haber abandonado temporalmente sus funciones políticas por un proyecto que duró apenas 20 días.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
