Silverio Pérez sufre aparatosa caída en su casa y reflexiona sobre lo que le pasó

Está vivo para contarlo. El actor, cantante y escritor puertorriqueño Silverio Pérez sufrió en el día de hoy una fuerte caída en su residencia, de la cual recibió un sinnúmero de golpes alrededor del cuerpo, pero no tuvo ninguna fractura, ni lesión grave que lamentar.

El incidente, que se le quedó marcado en su memoria, fue contado por el propio Pérez a través de sus redes sociales. “Me impulsé desde el marco de la ventana donde estaba sentado, observando a Yéssica y al electricista discutir asuntos de la reconstrucción de la casa, pero no caí en suelo firme como esperaba. Mis pies se enredaron en un bloque y el momentum me impulsó hacia el frente, donde la rodilla izquierda y la mano derecha hicieron el primer contacto con el piso en construcción. En una milésima de segundo pensé en la espalda recién operada” , narró el motivador de 75 años, quien fue operado de la espalda a finales de septiembre de 2023. “El impulso del cuerpo siguió y lo próximo fue caer de pecho y deslizarme unos tres pies, finalmente la cara dio contra el suelo y volaron tres dientes mientras el sentido se escapaba hacia el adormecimiento producto del shock”.

Según explicó el guitarrista, su esposa lo llevó a la sala de emergencias del Professional Hospital Guaynabo , donde fue atendido por el emergenciólogo Dr. Carlos Beauchamp Iglesias. Luego de pasar cinco horas en el hospital, Pérez fue dado de alta, sin ninguna lesión de cuidado. “Milagrosamente, no hubo fracturas, pero sí contusiones muy fuertes” , añadió el veterano actor conocido por haber sido integrante de los Rayos Gamma.

Una vez pasada la emergencia, Pérez tuvo tiempo para pensar lo que le había ocurrido, la suerte que tuvo de haberse librado de una grave lesión, y el cariño que recibió de todas las personas a su alrededor. “Yéssica, mis hijas y mi hijo, el Padre José, amigo y vecino de Humacao, mis hermanas y hermanos, y hasta Bruno, me han ayudado a entender que ‘los golpes aclaran la memoria’ y que es momento de reflexionar sobre lo acelerado que vivimos nuestras vidas, sobre la disociación entre mente y cuerpo, la prepotencia con la que tomamos fugaces decisiones que acarrean serias consecuencias” , destacó el ex integrante de la agrupación Haciendo Punto en Otro Son.

Junto con el mensaje, Pérez incluyó una serie de imágenes donde muestra los machucones y heridas que tuvo en su cuerpo a raíz de la caída. “Mi nieta Paola me regaló una pulserita que ella misma preparó y que dice STRONG, no para que me crea la fantasía de un Superman, sino para que sea tan fuerte en mi interior como para reconocer mi fragilidad externa. Amén. Es Jueves Santo”, concluyó.