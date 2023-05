Es muy posible que, con el paso de los meses, el cantante canadiense conocido como The Weeknd pase a conocerse por su nombre de pila Abel Makkonen Tesfaye. Todo esto debido a un proceso de introspección por el cual está pasando el artista en el cual ha puesto de perspectiva su carrera, tanto en la música como en la actuación.

El primer paso que ha dado en esa dirección comenzó hoy, cuando sus cuentas de redes sociales como Twitter e Instagram amanecieron con el uso de su verdadero nombre en la información de perfil. Según reveló el propio cantante en la revista W Magazine, en la edición del 8 de mayo, se encuentra en un momento en el que está meditando seriamente terminar con The Weeknd por siempre.

“Estoy pasando por un camino catártico en este momento”, indicó el artista a la revista. “Está llegando un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero ‘matar a The Weeknd’. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”.

El popular canadiense de 33 años habló también de su próximo álbum, el cual podría ser el último bajo el nombre artístico que tanto éxito le ha provisto. “El álbum en el que estoy trabajando ahora es probablemente que sea mi último como The Weeknd”, añadió. “Esto es algo que tengo que hacer. Como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir”.

Por los pasados meses, Tesfaye se ha enfocado en su participación artística en la serie dramática “The Idol”, que estrenará en Max el 4 de junio y donde comparte la pantalla con Lily-Rose Depp, hija del actor Johnny Depp. Según se supo en la misma entrevista con W Magazine, la filmación de la serie provocó una especie de crisis en Tesfaye, quien tuvo que interrumpir un concierto en Los Ángeles porque perdió la voz.

“Mi teoría es que me olvidé de cantar porque estaba interpretando a Tedros, un personaje que no sabe cantar”, agregó. “Puede que esté profundizando demasiado en esto, pero fue aterrador. Como The Weeknd, nunca me he saltado un concierto. He actuado con gripe. Moriré en ese escenario. Pero había algo muy complicado en mi mente en ese momento”, explicó.

Actualmente, Tesfaye se encuentra en la producción de un largometraje en el cual compartirá cartel con Jenna Ortega, protagonista de la serie “Wednesday” y de Barry Keoghan, nominado al Oscar por su actuación en la película “The Banshees of Inisherin”. Esta película fue escrita por Tesfaye y, además, es uno de sus productores.