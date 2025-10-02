Valeria Collazo Cañizares ante revelación de diagnóstico de cáncer de Maritza Cañizares: “El camino no es fácil”

La periodista Valeria Collazo Cañizares comunicó esta mañana el difícil momento que atraviesan como familia, luego de que su madre Maritza Cañizares fuera diagnosticada con cáncer de seno.

A través de sus redes sociales, la periodista, que se desempeña en “Rayos X” por Telemundo, compartió con sus seguidores cómo ha sido el proceso de su progenitora, quien es periodista de profesión y se destacó como reportera de temas ambientales a lo largo de su carrera, a través de Wapa Televisión.

“Quiero contarles algo difícil que estamos atravesando como familia, con la intención y el deseo de que sirva para que todas nos cuidemos. En agosto, justo cuando se cumplía un año de la pérdida de nuestro padre, nuestra madre, Maritza, fue diagnosticada con cáncer de seno. Ella no tenía síntomas y lo encontraron en una mamografía de rutina. (¡No fallen con eso!) Afortunadamente, fue detectado a tiempo y, aunque el camino no es fácil, el pronóstico es favorable. Esto es día a día. Está en las mejores manos y confiamos que todo saldrá bien", dijo.

Su madre, Cañizares, se retiró en diciembre de 2023 para enfocarse en sus compromisos familiares y nuevos retos, luego de casi 40 años de oficio.

“Tenemos muchísimo que agradecer a nuestro querido primo Dr. Pedro González (International Radiology & Breast Center) por ser nuestra guía y soporte en este proceso. También al Dr. Luis Báez y a su excelente equipo en PROncology. El diagnóstico de Mami aumenta el nivel de riesgo para nosotras, sus hijas. Esto quiere decir que debemos tener una vigilancia mucho más estricta. Les recomiendo a TODAS que hagan el cuestionario de Tyrer-Cuzick. Esta es una calculadora de riesgo de cáncer de seno usada por médicos y especialistas en oncología. Es en línea, se llena rápido y es gratis", exhortó.