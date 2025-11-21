Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zashely Alicea envía emotivo mensaje tras su paso por Miss Universe 2025: “Ha sido un honor ser su reina”

La boricua llegó hasta el “Top 12″ del certamen de belleza internacional

21 de noviembre de 2025 - 12:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zashely Alicea en su vestido de gala. (Captura de pantalla)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea, lo dio todo y más durante la noche final del certamen de belleza internacional celebrado el jueves en Tailandia, donde Fátima Bosch, de México, logró coronarse como sucesora de Miss Universe 2024, la danesa Victoria Kjaer.

RELACIONADAS

Su proyección y desempeño en el escenario —tanto en traje de baño como en vestido de gala— le dieron un lugar en el “Top 30″ y en el “Top 12″. Cabe destacar que esta es la octava clasificación consecutiva de Puerto Rico en la historia del certamen.

No obstante, quedó fuera del “Top 5″ y de la etapa de preguntas del concurso.

Así lo hizo Zashely: mira cómo Puerto Rico brilló en Miss Universe

Así lo hizo Zashely: mira cómo Puerto Rico brilló en Miss Universe

La reina boricua logró entrar al Top 12 del certamen. Este fue su momento de gala.

Tras no avanzar a la etapa culminante, Alicea ofreció sus primeras palabras dedicadas a Puerto Rico. “A mis queridos boricuas, hasta aquí llegamos, pero saben que Zashely ahí para más por ahí. El nombre de Puerto Rico siempre lo voy a seguir poniendo en alto hasta el último día que tenga para respirar. Gracias por todo el apoyo y amor. Ha sido un honor ser su reina. Los amo”, sostuvo ante las cámaras de Telemundo desde el Impact Challenger Hall, en Pak Kret.

El jurado de la 74 edición del certamen estuvo compuesto por la Miss Universe 2020, Andrea Meza; la modelo y empresaria venezolana Sharon Fonseca; el pintor brasileño Romero Britto; el periodista y escritor cubano Ismael Cala; la badmintonista india Saina Nehwal; Miss Tailandia 1998, Chalida Thaochalee; y el cantante filipino Louie Heredia.

Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia.Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia.Miss Puerto Rico, Zashely Alicea. Para el vestido de gala, Alicea Rivera optó por el tono dorado, del diseñador GL Garlate de Tailandi
1 / 13 | Las capas que dominaron la pasarela de la preliminar de Miss Universe . Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia. - PRASAD PATHAK
Tags
Miss UniverseTailandiaZashely Alicea Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Entretenimiento
