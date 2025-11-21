Zashely Alicea envía emotivo mensaje tras su paso por Miss Universe 2025: “Ha sido un honor ser su reina”
La boricua llegó hasta el “Top 12″ del certamen de belleza internacional
21 de noviembre de 2025 - 12:53 AM
21 de noviembre de 2025 - 12:53 AM
Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea, lo dio todo y más durante la noche final del certamen de belleza internacional celebrado el jueves en Tailandia, donde Fátima Bosch, de México, logró coronarse como sucesora de Miss Universe 2024, la danesa Victoria Kjaer.
Su proyección y desempeño en el escenario —tanto en traje de baño como en vestido de gala— le dieron un lugar en el “Top 30″ y en el “Top 12″. Cabe destacar que esta es la octava clasificación consecutiva de Puerto Rico en la historia del certamen.
No obstante, quedó fuera del “Top 5″ y de la etapa de preguntas del concurso.
Tras no avanzar a la etapa culminante, Alicea ofreció sus primeras palabras dedicadas a Puerto Rico. “A mis queridos boricuas, hasta aquí llegamos, pero saben que Zashely ahí para más por ahí. El nombre de Puerto Rico siempre lo voy a seguir poniendo en alto hasta el último día que tenga para respirar. Gracias por todo el apoyo y amor. Ha sido un honor ser su reina. Los amo”, sostuvo ante las cámaras de Telemundo desde el Impact Challenger Hall, en Pak Kret.
El jurado de la 74 edición del certamen estuvo compuesto por la Miss Universe 2020, Andrea Meza; la modelo y empresaria venezolana Sharon Fonseca; el pintor brasileño Romero Britto; el periodista y escritor cubano Ismael Cala; la badmintonista india Saina Nehwal; Miss Tailandia 1998, Chalida Thaochalee; y el cantante filipino Louie Heredia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: