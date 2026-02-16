Opinión
Una tarjeta Pokémon de Logan Paul se vende por la cifra récord de $16.5 millones

El raro objeto, de Pikachu Illustrator, estableció una nueva marca mundial en subasta

16 de febrero de 2026 - 1:23 PM

ARCHIVO - Logan Paul posa para una foto en el Tempo by Hilton Times Square el 26 de marzo de 2025, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, archivo) (Evan Agostini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - Logan Paul ha establecido un nuevo récord mundial: el del precio de subasta de un cromos.

La rara tarjeta de Pokémon Pickachu Illustrator de la estrella de la lucha libre y las redes sociales, un “Santo Grial” para los coleccionistas, se vendió por $16.5 millones el lunes en Goldin Auctions después de 41 días de pujas. Paul había comprado la tarjeta en 2021 por $5.275 millones, un récord Guinness en ese momento para una tarjeta Pokémon. Había añadido un collar de diamantes y un estuche personalizado y lució la tarjeta en WrestleMania 38 en 2022.

Sarah Casson, miembro del jurado del Guinness World Records, asistió el lunes al cierre de la subasta, que se retransmitió en directo por YouTube, y confirmó que el precio era un récord no sólo para una carta de Pokémon, sino para cualquier carta comercial vendida en una subasta.

“Dios mío, esto es una locura”, dijo Paul, que colocó la tarjeta alrededor del cuello del adjudicatario A.J. Scaramucci, un inversor de capital riesgo e hijo del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

