La cantante mexicana Thalía anunció su regreso a la escena musical y anticipó que su nuevo álbum estará lleno de sorpresas, la primera es que su primer sencillo es al lado de la reguetonera dominicana Natti Natasha.

Al ser cuestionada sobre el nombre del sencillo, la artista hizo gala de su buen humor y simuló haberse olvidado del título.

“Es que, la verdad, no me acuerdo del nombre, es que no me acuerdo”, insistió durante una entrevista al programa de televisión “Hoy”, de la cadena Televisa.

“’No me acuerdo’, es el título de la canción con Natti Natasha”, dijo finalmente la también actriz mexicana.

El sencillo saldrá el próximo 1 de junio en “todas las plataformas” aseguró intérprete de “Amor a la mexicana”.



La estrella mexicana aseguró que está muy entusiasmada y concentrada en su nueva producción discográfica, la cual saldrá al mercado después del verano o bien hasta fin de año.

"Espérenlo también, se vienen muchas canciones espectaculares”, aseguró.

Pero no solo ese proyecto es lo que tiene contenta a Thalía, sino también su reciente debut como productora en Broadway, junto a su esposo Tommy Mottola, con “Summer: The Donna Summer Musical”.

“Es lo máximo, este show Summer, la historia de Donna Summer, no se lo pueden perder si están aquí en la ciudad de los rascacielos”, comentó.





Aseguró que hasta ahora el musical ha sido bien aceptado por el público.

Thalía fue una de las máximas estrellas de las telenovelas en México, sobre todo en la década de los 90, cuando protagonizó con éxito María Mercedes (1992), Marimar (1994); y María la del Barrio (1995), que también fueron transmitidas en Estados Unidos, Puerto Rico y varios países de América Latina.

También tiene una exitosa carrera musical, que inicio en la década de los 80 al lado del grupo Timbiriche, para luego emprender su carrera como solista.