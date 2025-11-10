A los 101 años, un veterano de la Segunda Guerra Mundial se convertie en cantautor

Nashville - En una vida llena de hitos, Irving Locker celebró uno nuevo e inesperado la semana pasada: Se convirtió en compositor.

Un día antes de su 101 cumpleaños, Big Machine Label Group y CreatiVets, la organización sin ánimo de lucro con sede en Nashville que ayuda a los veteranos a superar sus traumas construyendo algo nuevo a través de las artes, publicaron “If Freedom Was Free”.

CreatiVets reunió a Locker, veterano de la Segunda Guerra Mundial que desembarcó en la playa de Utah el Día D, con el cantautor tejano Bart Crow y el dúo Johnny y Heidi Bulford, que también cantan en el tema. El estribillo - “Si la libertad fuera libre, no habría una montaña de metal y hombres bajo Normandía”- incluye el mensaje que Locker ha utilizado en conferencias desde las aulas hasta la Casa Blanca. La libertad, dice, no es gratis. La gente debe estar agradecida por ella y por quienes la hacen posible.

“Tengo que hablar de cosas así”, dice. “No tengo nada que ganar. Pero la gente tiene que saber y apreciar el hecho de que viven gracias a hombres que murieron. Sale del corazón, no de los labios”.

Locker, que ahora vive en The Villages, Florida, dijo que la oportunidad de escribir una canción fue una emoción “increíble”, que nunca soñó posible. Significa aún más para él porque la música es una parte muy importante de su vida.

Dice que él y su esposa de 77 años, Bernice, siguen saliendo a bailar a menudo: siguen bailando el jitterbug y el cha-cha-cha como lo han hecho durante décadas.

“Debería verme en el suelo incluso ahora”, dijo Locker, añadiendo que sabe lo afortunado que es por estar vivo y en activo cuando tantos otros veteranos no lo están.

“Para serle sincero, nunca fui consciente de Dios hasta la guerra”, dijo. “Pero estuve tan cerca de morir que aprendí a dar gracias a Dios y a utilizar la sencilla frase ‘Pero por la gracia de Dios vaya yo’”.

