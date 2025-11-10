Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

A los 101 años, un veterano de la Segunda Guerra Mundial se convertie en cantautor

Irving Locker publica “If Freedom Was Free” con CreatiVets

10 de noviembre de 2025 - 7:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Irving Locker, veterano de 101 años. (Mark Humphrey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nashville - En una vida llena de hitos, Irving Locker celebró uno nuevo e inesperado la semana pasada: Se convirtió en compositor.

RELACIONADAS

Un día antes de su 101 cumpleaños, Big Machine Label Group y CreatiVets, la organización sin ánimo de lucro con sede en Nashville que ayuda a los veteranos a superar sus traumas construyendo algo nuevo a través de las artes, publicaron “If Freedom Was Free”.

CreatiVets reunió a Locker, veterano de la Segunda Guerra Mundial que desembarcó en la playa de Utah el Día D, con el cantautor tejano Bart Crow y el dúo Johnny y Heidi Bulford, que también cantan en el tema. El estribillo - “Si la libertad fuera libre, no habría una montaña de metal y hombres bajo Normandía”- incluye el mensaje que Locker ha utilizado en conferencias desde las aulas hasta la Casa Blanca. La libertad, dice, no es gratis. La gente debe estar agradecida por ella y por quienes la hacen posible.

“Tengo que hablar de cosas así”, dice. “No tengo nada que ganar. Pero la gente tiene que saber y apreciar el hecho de que viven gracias a hombres que murieron. Sale del corazón, no de los labios”.

Locker, que ahora vive en The Villages, Florida, dijo que la oportunidad de escribir una canción fue una emoción “increíble”, que nunca soñó posible. Significa aún más para él porque la música es una parte muy importante de su vida.

Dice que él y su esposa de 77 años, Bernice, siguen saliendo a bailar a menudo: siguen bailando el jitterbug y el cha-cha-cha como lo han hecho durante décadas.

“Debería verme en el suelo incluso ahora”, dijo Locker, añadiendo que sabe lo afortunado que es por estar vivo y en activo cuando tantos otros veteranos no lo están.

“Para serle sincero, nunca fui consciente de Dios hasta la guerra”, dijo. “Pero estuve tan cerca de morir que aprendí a dar gracias a Dios y a utilizar la sencilla frase ‘Pero por la gracia de Dios vaya yo’”.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsSegunda Guerra Mundial
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 10 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: