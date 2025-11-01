Abraham se confiesa: “Fueron momentos en que yo necesité esperanza, fe y consuelo”

El cantante puertorriqueño Abraham Velázquez no recuerda exactamente cuándo fue la última vez que se presentó un concierto en solitario en Puerto Rico.

“Hace rato que no lo hago, porque las últimas veces ha sido junto a mi esposa”, soltó el cantante en relación a los conciertos que ha realizado en los últimos años junto a su compañera de vida, Bethliza Cintrón. El matrimonio ha creado conceptos musicales que han sido respaldado por el público, siendo una de las parejas más queridas dentro de la música cristiana y en el mundo secular.

Pero esta vez, aunque la pastora Bethliza estará presente como una de las invitadas especiales de la velada, le tocará al cantante Abraham debutar en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce, con su concierto “Íntimo”.

El también pastor llegará el domingo, 2 de noviembre a las 6:00 p.m. a la Sala Sinfónica Pablo Casals para recorrer con su música y su testimonio un viaje de intimidad, de mostrar su vulnerabilidad hasta sus fortalezas.

Durante el espectáculo el intérprete del éxito “Creo”, compartirá sus canciones más personales y hablará de las historias y vivencias que le inspiraron para escribirlas. Abraham no escribe y compone como un ejercicio estrictamente habitual, sino que lo hace desde lo que experimenta atado a sus sentimientos.

“Es un espectáculo mío de mis canciones y de mis historias. Las experiencias que he tenido en intimidad con Dios. Mi intención es que cada tema ministre y transforme, porque la música tiene un propósito. Mi primer disco fue en el 1995 junto a mi hermano David y luego hice la trayectoria a baladista. Esa parte de las baladas, de las canciones que llevan un mensaje es lo que voy a estar interpretando en el concierto”, expresó el cantante que reside hace 14 el estado de la Florida junto a su familia.

Abraham está muy entusiasmado con el concierto porque desea que cada canción y letra transmita un mensaje de fe, adoración, y esperanza a los demás. En su momento el cantante necesito de esa conexión espiritual porque llegó a cuestionar su fe en varias ocasiones y solo la intimidad que estableció con Dios lo ayudó a restaurarse espiritualmente.

“Todos mis temas tienen una historia en particular porque fueron momentos en que yo necesité esperanza, fe, consuelo...de ahí es que nace llamarlo íntimo porque me refiero a la intimidad con Dios. Cuando yo canto esos temas más que una buena música y una buena letra imparte lo mismo que yo recibí y necesité en un momento. Ojalá y esa música toque corazones y que impartan esa paz que también recibí”, explicó el cantante.

Abraham ejemplificó que el nuevo tema “Cuida de mí” es una canción escrita desde su ser, pero que es para todos.

“Esta canción es el mensaje directo que a pesar de las adversidades, lo duro que pueden ser las situaciones y las preocupaciones, la ansiedad... tenemos que confiar en que Dios cuida de nosotros y que todo obra para bien, cuando uno confía en la protección y sustento de Dios”, reiteró.

La dirección musical del espectáculo estará a cargo del ganador del Grammy y respetado productor dominicano, Adiel Santana.