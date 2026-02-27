Anuncian detalles de las exequias de Willie Colón

El mundo de la música latina se prepara para despedir al legendario salsero Willie Colón, ícono de la salsa neoyorquina que falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años. Su legado será honrado con una serie de exequias programadas en Nueva York, ciudad que marcó su vida artística y cultural.

De acuerdo con la familia y comunicaciones públicas, el velatorio se realizará durante dos días, el sábado 7 de marzo y el domingo 8 de marzo, ambos entre las 3:00 p.m. y las 8:00 p.m. en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett, ubicada en 491 Mamaroneck Avenue, White Plains, Nueva York. El primero de estos encuentros estará reservado para familiares y amigos cercanos, mientras que el segundo será abierto al público general que desee rendirle homenaje.

Posteriormente, se celebrará una misa funeral pública el lunes 9 de marzo a las 9:00 a.m. en St. Patrick’s Cathedral (Catedral de San Patricio), en Manhattan, un espacio emblemático que acogerá a colegas, admiradores y miembros de la comunidad latina para honrar su trayectoria y memoria.

