EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Anuncian detalles de las exequias de Willie Colón

El legandario salsero murió el pasado 21 de febrero

27 de febrero de 2026 - 3:22 PM

FILE - In this March 5, 2009 file photo Willie Colon poses for a portrait in Mexico City. Colon said Wednesday, Dec. 5, 2019, that he does not rule out a reconciliation with Ruben Blades with whom he had big hits in the 1970s and 1980s and from whom he has been estranged for years.(AP Photo/Gregory Bull, File) (Gregory Bull)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

El mundo de la música latina se prepara para despedir al legendario salsero Willie Colón, ícono de la salsa neoyorquina que falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años. Su legado será honrado con una serie de exequias programadas en Nueva York, ciudad que marcó su vida artística y cultural.

De acuerdo con la familia y comunicaciones públicas, el velatorio se realizará durante dos días, el sábado 7 de marzo y el domingo 8 de marzo, ambos entre las 3:00 p.m. y las 8:00 p.m. en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett, ubicada en 491 Mamaroneck Avenue, White Plains, Nueva York. El primero de estos encuentros estará reservado para familiares y amigos cercanos, mientras que el segundo será abierto al público general que desee rendirle homenaje.

Posteriormente, se celebrará una misa funeral pública el lunes 9 de marzo a las 9:00 a.m. en St. Patrick’s Cathedral (Catedral de San Patricio), en Manhattan, un espacio emblemático que acogerá a colegas, admiradores y miembros de la comunidad latina para honrar su trayectoria y memoria.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.A los 13 años, Willie Colón descubrió la trompeta y entendió que la música sería el camino que definiría toda su vida.El concierto "Idilio Sinfónico" de Willie Colón, el último en la isla, se llevó a cabo el sábado, 9 de agosto de 2025, en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.
1 / 23 | Willie Colón: recorrido fotográfico por su obra y su ritmo. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

Willie Colón, nacido en el Bronx de padres puertorriqueños, transformó el sonido de la salsa con su trombón, su peculiar estilo de chico “malo” y su visión artística. A lo largo de décadas, su música y su voz influyeron en generaciones de músicos y aficionados alrededor del mundo.

ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
