Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con fe y tristeza, Richie Ray recuerda a Willie Colón

El artista exaltó el talento original del trombonista y reflexionó sobre las pérdidas dentro de la Fania

27 de febrero de 2026 - 12:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, Riche Ray (andre.kang@gfrmedia.com)
En la foto, Riche Ray (andre.kang@gfrmedia.com)
Por Milyarielix Dávila Vélez
Estudiante practicantemilyarielix.davila@gfrmedia.com

A horas de presentarse esta noche en el Coca-Cola Music Hall con "Sonido Bestial Sinfónico", Richie Ray evocó la memoria de Willie Colón como la de un “maestro y amigo”, al reaccionar a su muerte el pasado 21 de febrero; una pérdida dolorosa que, lejos de apagarse, acompaña al pianista como recuerdo e inspiración antes de subir al escenario.

RELACIONADAS

“Bueno, a mí me dio mucha tristeza. Bobby y yo (somos) un poquito mayores que Willie (Colón) y Héctor (Lavoe). Somos mayores que ellos, pero ellos se fueron antes que nosotros y eso me da tristeza”, expresó Ray al reaccionar al fallecimiento del músico.

En sus declaraciones, el llamado “Embajador del Piano” enmarcó la pérdida de Colón dentro de una generación que marcó la historia de la salsa. “Muchos de los de la Fania se han ido, sería muy difícil hacer un concierto porque la mayoría no están”, sostuvo.

Más allá del duelo, Ray destacó la originalidad artística que distinguió a Colón y a Lavoe dentro del género. “Willy y Héctor, los dos, súper talentosos, súper talentos. Nosotros estábamos haciendo lo nuestro, ellos estaban haciendo lo suyo. Ellos también fueron originales, no fueron copiadores de otra gente, tenían talento natural, tenían mucho que ofrecer”, afirmó ayer desde la Escuela Libre de Música, donde recibió un homenaje por parte de estudiantes.

La reacción del músico también estuvo atravesada por una reflexión espiritual y personal sobre el paso del tiempo. A sus 81 años, y con Bobby Cruz ya en sus 88, Ray dijo que interpreta su permanencia con vida como parte de un propósito mayor.

“Yo creo sinceramente que Dios tiene un propósito con mi vida. Bobby ya cumplió 88 años y yo acabo de cumplir 81… Yo siento que me quedan dos o tres balas todavía”, expresó.

Desde esa mirada de fe, el artista aprovechó el momento para enviar un mensaje a las nuevas generaciones. “Ahora yo quiero animar a la gente, especialmente a los jóvenes, a que traten de conectar con Dios, que consideren esa opción porque yo tuve la experiencia que llegué al tope, ‘los reyes de la salsa’, y me sentí vacío, pero cuando conecté con Dios como que la cosa se aclaró mejor y pude seguir y desarrollar mi vida”, dijo.

Richie Ray también acudió a sus redes sociales el mismo día del fallecimiento para despedirse públicamente del salsero con un mensaje cargado de admiración, afecto y fe.

“Descansa en paz, mi hermano. Hoy honramos a un gigante de nuestra música, un arquitecto del sonido que marcó generaciones con su trombón y su visión. Willie no solo fue un músico extraordinario, fue un líder, un innovador y una huella firme dentro y fuera del escenario. Su legado vive en cada nota de salsa que hizo vibrar al mundo, en cada canción que contó nuestras historias y en cada corazón que tocó con su arte. Su partida deja un silencio profundo, pero también una herencia eterna. La música no muere cuando nace del alma, y la de Willie seguirá sonando mientras haya un pueblo que cante, que recuerde y que agradezca. Descansa en la paz del Señor. Tu huella es imborrable”, escribió Ray en ese momento.

Tags
Richie RayBobby CruzWillie ColónBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Milyarielix Dávila Vélez
Milyarielix Dávila VélezArrow Icon
Milyarielix Dávila Vélez realiza su práctica supervisada en Periodismo en GFR Media, donde trabajará de febrero a mayo de 2026 de manera rotativa en distintas secciones del periódico El Nuevo Día. Actualmente...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 27 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: