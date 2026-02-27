Con fe y tristeza, Richie Ray recuerda a Willie Colón

A horas de presentarse esta noche en el Coca-Cola Music Hall con "Sonido Bestial Sinfónico", Richie Ray evocó la memoria de Willie Colón como la de un “maestro y amigo”, al reaccionar a su muerte el pasado 21 de febrero; una pérdida dolorosa que, lejos de apagarse, acompaña al pianista como recuerdo e inspiración antes de subir al escenario.

“Bueno, a mí me dio mucha tristeza. Bobby y yo (somos) un poquito mayores que Willie (Colón) y Héctor (Lavoe). Somos mayores que ellos, pero ellos se fueron antes que nosotros y eso me da tristeza”, expresó Ray al reaccionar al fallecimiento del músico.

En sus declaraciones, el llamado “Embajador del Piano” enmarcó la pérdida de Colón dentro de una generación que marcó la historia de la salsa. “Muchos de los de la Fania se han ido, sería muy difícil hacer un concierto porque la mayoría no están”, sostuvo.

Más allá del duelo, Ray destacó la originalidad artística que distinguió a Colón y a Lavoe dentro del género. “Willy y Héctor, los dos, súper talentosos, súper talentos. Nosotros estábamos haciendo lo nuestro, ellos estaban haciendo lo suyo. Ellos también fueron originales, no fueron copiadores de otra gente, tenían talento natural, tenían mucho que ofrecer”, afirmó ayer desde la Escuela Libre de Música, donde recibió un homenaje por parte de estudiantes.

La reacción del músico también estuvo atravesada por una reflexión espiritual y personal sobre el paso del tiempo. A sus 81 años, y con Bobby Cruz ya en sus 88, Ray dijo que interpreta su permanencia con vida como parte de un propósito mayor.

“Yo creo sinceramente que Dios tiene un propósito con mi vida. Bobby ya cumplió 88 años y yo acabo de cumplir 81… Yo siento que me quedan dos o tres balas todavía”, expresó.

Desde esa mirada de fe, el artista aprovechó el momento para enviar un mensaje a las nuevas generaciones. “Ahora yo quiero animar a la gente, especialmente a los jóvenes, a que traten de conectar con Dios, que consideren esa opción porque yo tuve la experiencia que llegué al tope, ‘los reyes de la salsa’, y me sentí vacío, pero cuando conecté con Dios como que la cosa se aclaró mejor y pude seguir y desarrollar mi vida”, dijo.

Richie Ray también acudió a sus redes sociales el mismo día del fallecimiento para despedirse públicamente del salsero con un mensaje cargado de admiración, afecto y fe.