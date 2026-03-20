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Así se vive la emoción en el epicentro del regreso de BTS

Los reyes del K-Pop darán su primer concierto después del servicio militar obligatorio este sábado y será transmitido en vivo por Netflix

20 de marzo de 2026 - 8:36 AM

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Seúl comenzó este viernes a transformarse en el epicentro del regreso de BTS. Trabajadores colocan una pancarta promocionando el concierto de regreso del grupo de K-pop BTS en el edificio del complejo gubernamental cerca de la plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, el viernes 20 de marzo de 2026. (AP Photo/Ahn Young-joon)El concierto del sábado será transmitido en directo globalmente por la plataforma de vídeos Netflix. En la foto, fans del grupo de K-pop BTS, el surcoreano Chaemin Shin, a la izquierda, y la vietnamita Tam Tamie, a la derecha, cantan en la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur, el miércoles 18 de marzo de 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)El grupo de K-pop BTS aparece en las pantallas gigantes de un edificio del centro de Seúl, Corea del Sur, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)
1 / 17 | Así se vive la emoción en el epicentro del regreso de BTS. Seúl comenzó este viernes a transformarse en el epicentro del regreso de BTS. Trabajadores colocan una pancarta promocionando el concierto de regreso del grupo de K-pop BTS en el edificio del complejo gubernamental cerca de la plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, el viernes 20 de marzo de 2026. (AP Photo/Ahn Young-joon) - Ahn Young-joon
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Seúl - Seúl comenzó este viernes a transformarse en el epicentro del regreso de BTS, la banda más famosa de K-pop, con eventos por toda la capital, un día antes de su primer concierto desde 2022, que congregará a cientos de miles de fans frente al escenario y alrededores.

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Las celebraciones comenzaron oficialmente este viernes con el lanzamiento de “Arirang”, su primer álbum de estudio en casi cuatro años, y del videoclip del sencillo “Swim”, así como una serie de eventos repartidos por toda la capital bajo el programa “BTS The City Arirang Seoul”.

Entre las actividades destaca un show de drones en el parque Ttukseom del río Han, proyecciones en fachadas de monumentos como Sungnyemun y la N Seoul Tower, así como instalaciones urbanas en la plaza de Gwanghwamun y un espectáculo de luces en el la Plaza de Diseño de Dongdaemun (DDP).

El listado completo de eventos aparece en diversos idiomas en la cuenta de BTS de la plataforma para fans en línea Weverse, ante expectativas de una gran afluencia de seguidores de todo el mundo.

También se han habilitado tiendas temporales, exposiciones y promociones en distintos barrios, así como eventos para fans que se prolongarán durante varias semanas en la ciudad.

Los negocios locales y hoteles, además, han decorado sus fachadas con carteles y propaganda en morado en honor al color distintivo de la banda, para dar la bienvenida a los ARMY, la legión de fans de BTS.

Un megaconcierto con tradición coreana

El concierto del sábado a las 20:00 hora local (11:00 GMT) será transmitido en directo globalmente por la plataforma de vídeos Netflix e incluirá una puesta en escena con referencias a la historia y cultura coreanas.

Se espera que los siete integrantes aparezcan caminando desde el interior del palacio Gyeongbokgung, el principal del país, hacia la emblemática plaza de Gwanghwamun, donde se encuentra el escenario, recreando una especie de procesión ceremonial, según fuentes gubernamentales y de la industria musical citadas recientemente por Yonhap.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, destacó esta semana, en su cuenta de X, el significado cultural del evento y pidió cooperación ciudadana para garantizar su desarrollo seguro.

Las autoridades esperan que unas 22,000 personas asistan con entrada al concierto, aunque los cálculos apuntan a que alrededor de 250,000 fans podrían congregarse en los alrededores del corazón de la capital para seguir el evento desde zonas habilitadas con pantallas gigantes que rodean la plaza.

Mientras, equipos de seguridad y voluntarios coordinan el dispositivo para una congregación masiva, con el despliegue de miles de agentes policiales y personal de emergencia.

La mayor ambición del año de Netflix

Desde el punto de vista técnico, el espectáculo también busca marcar un hito en la producción de conciertos retransmitidos en directo.

El escenario principal mide unos 17 metros de ancho, con una estructura elevada de más de 14 metros de altura, y el evento será captado por 23 cámaras.

“Estamos utilizando lo que son, en esencia, cámaras de cine, las mejores del mundo para capturar actuaciones en vivo con ese tipo de calidad visual”, afirmó el director del espectáculo Hamish Hamilton, en un informe de la plataforma.

Agregó que cada decisión que tomaron en cuanto al enfoque de la cámara, el diseño del escenario y la producción tiene el objetivo de que la persona que observa desde casa sienta que “está parada” en el lugar del evento.

“Me atrevería a decir que esto podría ser lo más importante que veamos este año en Netflix en términos de nuestras ambiciones de transmisión en directo”, dijo Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción y deportes de la plataforma, durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Séul.

En cuanto al gasto por el evento, el ministro de Finanzas surcoreano, Koo Yun-cheol, dijo este viernes en su cuenta de X que se espera que el concierto genere “billones de wones en valor económico”, pero que el impacto intangible podrá ser incluso “decenas de veces mayor”.

El concierto gratuito de este sábado servirá como antesala de la nueva gira mundial del grupo, que arrancará en abril en Goyang, al norte de Seúl, e incluirá paradas en América Latina y Europa.

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BTSK-popSeúl
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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