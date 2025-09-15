Opinión
15 de septiembre de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny abre nueva función de su residencia en el “Choliseo”: “Una más”

La noticia fue revelada este lunes luego del “show” número 30 del espectáculo “No me quiero ir de aquí“

15 de septiembre de 2025 - 12:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny en la función número 22 de los conciertos de la residencia. (Ramon "Tonito" Zayas)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Bad Bunny definitivamente no se quiere ir, por lo que anunció oficialmente la extensión de su histórica residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

RELACIONADAS

La noticia fue revelada un días después de culminar la función número 30 del espectáculo “No me quiero ir de aquí“.

El artista de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” confirmó a través de su cuenta de Instagram que se añadirá una nueva fecha, pautada para el sábado, 20 de septiembre, cuyos boletos salen a la venta este próximo miércoles a las 10:00 a.m.

“Una más”, dijo Benito Antonio Martínez Ocasio en el post publicado.

Según se publicó en el portal del artista de calibre mundial, la venta de boletos para esta nueva función será exclusivamente para residentes de Puerto Rico. Para la misma se deben registrar en www.nomequieroirdeaqui.com La venta de boletos será el miércoles, 17 de septiembre y será exclusivamente de manera online.

Asimismo, se anunció que “No me quiero ir de aquí: Una Más” se transmitirá en vivo a través de Prime Video y Twitch.

Desde el pasado 11 de julio, el Conejo Malo hizo del Coliseo de Puerto Rico su hogar y recibió a miles de visitantes de todas partes del mundo para formar parte de las 30 funciones —todas con un show único e irrepetible—, lo que llevó a muchos a regresar al Choliseo en más de una ocasión.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas

En cada una de las presentaciones, Bad Bunny le dio la bienvenida a famosos invitados en la casita rosada ubicada dentro de las instalaciones, donde bailaron al ritmo de Puerto Rico y fueron testigos del abrumador cariño y apoyo que recibía el vegabajeño de 31 años de edad noche tras noche.

¡Finalmente! Explosivo junte de Bad Bunny y Rauw Alejandro

¡Finalmente! Explosivo junte de Bad Bunny y Rauw Alejandro

Muchos fanáticos lo esperaban y llegó el momento en el Coliseo de Puerto Rico.

Bad Bunny Concierto Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot Choliseo
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
