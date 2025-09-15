Bad Bunny abre nueva función de su residencia en el “Choliseo”: “Una más”
La noticia fue revelada este lunes luego del “show” número 30 del espectáculo “No me quiero ir de aquí“
15 de septiembre de 2025 - 12:03 PM
Bad Bunny definitivamente no se quiere ir, por lo que anunció oficialmente la extensión de su histórica residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
La noticia fue revelada un días después de culminar la función número 30 del espectáculo “No me quiero ir de aquí“.
El artista de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” confirmó a través de su cuenta de Instagram que se añadirá una nueva fecha, pautada para el sábado, 20 de septiembre, cuyos boletos salen a la venta este próximo miércoles a las 10:00 a.m.
“Una más”, dijo Benito Antonio Martínez Ocasio en el post publicado.
Según se publicó en el portal del artista de calibre mundial, la venta de boletos para esta nueva función será exclusivamente para residentes de Puerto Rico. Para la misma se deben registrar en www.nomequieroirdeaqui.com La venta de boletos será el miércoles, 17 de septiembre y será exclusivamente de manera online.
Asimismo, se anunció que “No me quiero ir de aquí: Una Más” se transmitirá en vivo a través de Prime Video y Twitch.
Desde el pasado 11 de julio, el Conejo Malo hizo del Coliseo de Puerto Rico su hogar y recibió a miles de visitantes de todas partes del mundo para formar parte de las 30 funciones —todas con un show único e irrepetible—, lo que llevó a muchos a regresar al Choliseo en más de una ocasión.
En cada una de las presentaciones, Bad Bunny le dio la bienvenida a famosos invitados en la casita rosada ubicada dentro de las instalaciones, donde bailaron al ritmo de Puerto Rico y fueron testigos del abrumador cariño y apoyo que recibía el vegabajeño de 31 años de edad noche tras noche.
