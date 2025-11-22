Opinión
22 de noviembre de 2025
Música
Bad Bunny enciende Santo Domingo con el arranque de su gira mundial

La esperada gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ comenzó el viernes en la noche en el Estado Olímpico de Santo Domingo

22 de noviembre de 2025 - 9:21 AM

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó en el estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, como parte de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. (Orlando Barría)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un enérgico Bad Bunny hizo vibrar a los miles de fanáticos que abarrotaron la noche de este viernes el Estado Olímpico de Santo Domingo, en el inicio de su esperada gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, homónima de su último disco.

Desde el principio del espectáculo, que arrancó sobre las 10:00 p.m., la estrella puertorriqueña prometió “una noche única”.

“Vamos a bailar mucho, vamos a pasarla bien, vamos a reír, vamos a llorar...”, indicó el llamado Conejo Malo, vestido con traje beige y acompañado de una decena de músicos.

Un repaso de éxitos

El cantante, de 31 años, escogido por la revista Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, hizo un repaso de éxitos como ‘Callaita’ y ‘Baile inolvidable’, ambos de la producción ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, el disco que estrenó el pasado 5 de enero y que está compuesto por 17 canciones, en el que incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla.

Mientras cantaba, Bad Bunny interactuaba con el público y no perdía oportunidades para hacer guiños a la República Dominicana, que considera su segunda patria, desatando la locura colectiva de los presentes.

“He disfrutado mucho de ser turista aquí, aunque no sé si turista es la palabra porque cuando estoy aquí me siento en casa”, apuntó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, que volverá a presentarse este sábado en el Estado Olímpico.

Y es que, los dominicanos y los puertorriqueños, “tenemos muchas cosas en común. Entre otras cosas es que aquí es verano todo el año”, prosiguió el artista desde ‘La casita’, donde entonó el mundialmente conocido ‘Titi me preguntó’.

Desde el techo de ‘La casita’ encendió aún más el escenario con el contagioso ‘Yo perreo sola’, y allí también hizo subir a una fanática, a la que abrazó, en uno de los momentos más aplaudidos de la noche porque, como señaló: “hay algo lindo y es que aunque no los conozco a todos, nos podemos conectar a través de la música”.

Ahí también interpretó ‘25/8’, exclusivamente para la presentación en Santo Domingo, ya que adelantó que no formará parte de la lista de temas que llevará a las otras ciudades donde se presentará con su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’.

Bad Bunny dijo adiós al público agradeciendo a la República Dominicana y a la gente por su asistencia al concierto, un recital que duró tres horas y cuarto.

“Gracias por esta noche, Santo Domingo, por regalarme esta energía tan linda. La energía que necesitaba para empezar la gira de la mejor manera”, se despidió el cantante tras una de sus últimas canciones.

“El concierto me ha parecido excelente, buenísimo. Ha superado mis expectativas”, declaró a EFE, Emanuel Ferreires, un fan del artista que asistió al espectáculo.

“Lo disfrutamos muchísimo. Bad Bunny como siempre trajo mucha energía de Puerto Rico y la pasamos muy bien hoy. Siendo el primer concierto para iniciar la gira, ha sido muy bueno”, señaló Juan Óscar Sufrón, un fan del cantante.

Un estadio abarrotado

Seis horas antes de la hora pautada para el inicio del espectáculo, miles de personas hacían fila en las afueras del Estadio Olímpico para presenciar al llamado Conejo Malo, que también se presentará en el marco de esta gira en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de concluir en Bélgica el 22 de julio de 2026.

De hecho, cientos de fanáticos del artista seguían afuera del recinto tras el comienzo del espectáculo al presentar inconvenientes para el ingreso.

El cantante hizo historia en enero al vender todas las entradas en tiempo récord de la serie de 30 conciertos bajo el título ‘No me quiero ir de aquí’, que ofreció en el Coliseo de Puerto Rico este verano.

En 2024 fue el artista latino más escuchado del mundo en Spotify. Sus últimos álbumes, ‘Un Verano Sin Ti’ y ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’, batieron récords de reproducciones.

Bad BunnySanto DomingoRepública DominicanaConciertos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
