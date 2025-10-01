Bad Bunny sobre el álbum de Los Sobrinos: “Se supone que sea una sorpresa”

La megaestrella Bad Bunny tiene un proyecto más entre manos.

Y es que el afamado artista tal parece que ya tiene planes con lo que sería la primera producción discográfica de la agrupación compuesta por 13 músicos puertorriqueños, en su mayoría menores de 25 años, estudiantes de la Escuela Libre de Música de San Juan o del Conservatorio de Música.

Los Sobrinos fueron uno de los elementos más sobresalientes durante los 31 espectáculos de la residencia de Benito Antonio Martínez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En una entrevista realizada por su colega y amigo René Pérez (Residente), para Billboard, Bad Bunny soltó una pista de lo próximo para el grupo de salsa. “Hay un concepto ahí (para un álbum). ¿Quizás sea sorpresa?”, le preguntó Pérez.

“Se supone que sea una sorpresa, pero creo que es obvio que no se puede quedar ahí”, le respondió Bad Bunny.

La voz de “Baile inolvidable” también contó en esa conversación con Residente cómo fue que se gestó la agrupación, comandada por Julito Gastón. Fue precisamente un video del músico cuando niño, en el que “parecía un mini Roberto Roena” el que dio pie a la búsqueda del conguero y finalmente entre Gastón y el productor Big Jay conformaron el grupo soñado por el Conejo Malo.

Los integrantes de Los Sobrinos fueron llamados así porque comenzaron a llamar al cantante como el “Tío Benito” durante la grabación del álbum “Debí tirar más fotos”. Los Sobrinos tocaron en el espectáculo de Bad Bunny temas como “Callaíta”, en versión de salsa, “Baile inolvidable”, “Debí tirar más fotos” y “La mudanza”. Además, contaron con presencia en otros momentos del espectáculo.

Los Sobrinos está formado por Sebastián Torres, en el piano; Krystal Santana, en el bajo; Edgar Salamán, en el timbal; Ronyel “Roro” Guzmán, en los coros y las maracas; Ayani Ortiz, en el güiro, en la percusión y coros; Ángel “Angie” Machado, en la trompeta; Darnell Febres Guzmán, en el trombón; Luis “Osito“ Figueroa, en la trompeta; Oscar Oller, en el trombón; Jorge Echevarría, en la trompeta; y Roig “Ralex” Berríos, en la trompeta; Gastón, en la conga y dirección; y Nuñez, en el bongó, director y arreglista.

Sebastián Torres, Ronyel Guzmán, Julito Gastón, Ayani Ortiz y Edgar Salmán, integrantes de Los Sobrinos. (Ramon "Tonito" Zayas)

¿Quiénes faltaron en la residencia?

Durante la entrevista, Bad Bunny también reveló a quién le hubiera gustado tener de invitado en la casita, y con quién le faltó cantar salsa.

“Hubiera sido brutal que Tego (Calderón) hubiera estado. Y no cantando. Me hubiera gustado que hubiera venido aquí a sentir esto. Tego hubiera sido súper brutal. Drake, hubiera sido cab&*(. Yo personalmente no estaba al 100% al tanto de quién iba a venir a la casita. Muchas veces yo entraba por ahí y era sorpresa”, dijo sobre el espacio que acogió a más de un centenar de famosos de talla mundial, entre los que se destacaron los atletas LeBron James y Kylian Mbappé, por mencionar algunos. Residente también fue invitado en más de una ocasión.

De otro lado, confesó con quién se quedó las ganas de cantar durante la residencia “No me quiero ir de aquí”, que fue vendida en su totalidad, y cuya última función especial fue televisada con récord de audiencia por Prime, Amazon Music y Twitch.

“Me quedé con las ganas de cantar con Víctor Manuelle, que tengo entendido que le hicimos el acercamiento, pero tenía la agenda súper llena y no pudo venir. Fue con el primero con que hice una salsa cuando yo todavía estaba empezando en el trap. De todos en aquel momento, como que él me invitó a una salsa y yo me sentía halagado porque yo siempre he sabido lo que yo puedo dar en la música, pero en aquel momento yo sabía que era poco probable que lo notaran porque yo estaba en otra onda”, soltó durante la entrevista para Billboard.

Luego agregó: “(Mis top 5) vivos o muertos: un Héctor Lavoe, un Frankie Ruiz, un Cheo Feliciano, un Ismael Rivera, una Celia, Tito Rojas hubiera sido duro. Tito Rodríguez como que a mí me gusta mucho escuchar su voz cantar”.

Residente también abordó qué es lo próximo para el artista, que en febrero será el estelar del show de medio tiempo del Super Bowl. “¿Qué viene después? Parece que ya estás ahí en lo más alto”, le dijo Pérez.

“Yo creo que eso es lo más que me gusta de lo que hago. A mí me gusta pensar en qué es lo próximo y específicamente eso que acabas de decir de, no busques grandeza, haz lo que tú sientas y de ahí el mundo, la vida, el destino, la gente decidirá. Estaba hablando los otros días con una persona que me está hablando de cuando los artistas empiezan a sentir ese bajón después de tener todo”, recordó.

Vino a su mente las veces que ha sentido estar en su “peak”, pero luego llega algo más, como por ejemplo cuando “Chambea” alcanzó éxito y cuando “Un Verano Sin Ti” rompió todos los récords de escucha.

“Algo que yo sabía y que este disco me lo reconfirma es que tú siempre tienes que hacer lo que tú sientas y apostar a tu visión y cantar del corazón lo que de verdad tú sientes sin buscar grandeza”, puntualizó el intérprete urbano.

