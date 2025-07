San Juan, Puerto Rico - Hay quien dice que las oportunidades sólo pasan una vez en la vida y están en cada uno aprovecharlas. En el caso de los integrantes de Los Sobrinos, que actualmente cierran el espectáculo “No me quiero ir de aquí”, del artista Bad Bunny, no sólo es que han aprovechado la ocasión, sino que han plantado bandera y no tienen intención de irse del “spotlight”.