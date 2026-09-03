Billy Ray Cyrus apoya a su hija Miley tras eliminar su apellido en su nueva etapa como artista
La cantante anunció su décimo álbum de estudio que estará disponible a partir del 18 de septiembre
3 de septiembre de 2026 - 3:34 PM
3 de septiembre de 2026 - 3:34 PM
El padre de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, confesó que apoya a su hija tras eliminar su apellido en su nueva etapa como artista marcada por el estreno de su décimo álbum de estudio, titulado “Bass Persuades”, que estará disponible a partir del 18 de septiembre.
“La familia significa más que nunca ahora. Siempre llamé a mi pequeña Miley. Solo… Miley. Justo como siempre llamé a mi pequeño Braison. Apuesto a que no sabías… Yo era solo Cyrus antes de que Achy Breaky Heart saliera en el 92”, explicó en su mensaje publicado en X.
Family means more than ever now. I always called my little girl Miley. Just … Miley. Just like I always called my little boy Braison. Bet you didn’t know … I was just CYRUS before Achy Breaky Heart came out in 92. All of my swag and T shirts only read. CYRUS SOME GAVE ALL… pic.twitter.com/7g7MI8xrJA— Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) September 2, 2026
“Le dije a @miley ayer que me sentía bien con que ella usara su primer nombre. Mencioné a Dolly y Cher. Pensándolo más y más… Elvis... Prince… y así sucesivamente. Es una progresión natural para una superestrella leyenda icónica", contó.
“Y la leyenda continúa. Mirando hacia adelante al nuevo álbum. Ahora… si solo Mercury / Polygram no hubiera insistido en la parte de ‘Billy Ray’ y solo me hubiera dejado ser Cyrus... Podría haber hecho algo”, bromeó.
Según EFE, el lanzamiento coincide con un llamativo cambio de nombre en sus perfiles de redes sociales, en los que ha eliminado su apellido para llamarse únicamente Miley, con el que ha comenzado a calentar motores para esta nueva era musical.
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