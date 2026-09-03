Billy Ray Cyrus apoya a su hija Miley tras eliminar su apellido en su nueva etapa como artista

El padre de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, confesó que apoya a su hija tras eliminar su apellido en su nueva etapa como artista marcada por el estreno de su décimo álbum de estudio, titulado “Bass Persuades”, que estará disponible a partir del 18 de septiembre.

“La familia significa más que nunca ahora. Siempre llamé a mi pequeña Miley. Solo… Miley. Justo como siempre llamé a mi pequeño Braison. Apuesto a que no sabías… Yo era solo Cyrus antes de que Achy Breaky Heart saliera en el 92”, explicó en su mensaje publicado en X.

“Le dije a @miley ayer que me sentía bien con que ella usara su primer nombre. Mencioné a Dolly y Cher. Pensándolo más y más… Elvis... Prince… y así sucesivamente. Es una progresión natural para una superestrella leyenda icónica", contó.

“Y la leyenda continúa. Mirando hacia adelante al nuevo álbum. Ahora… si solo Mercury / Polygram no hubiera insistido en la parte de ‘Billy Ray’ y solo me hubiera dejado ser Cyrus... Podría haber hecho algo”, bromeó.