Celine Dion anuncia su regreso a los escenarios

PARÍS- Cerca, lejos, dondequiera que esté... Celine Dion vuelve a París.

Confirmando las pistas que han ido apareciendo, tentadoramente, en carteles por toda la capital francesa, una persona implicada en la planificación dijo a The Associated Press que Dion dará conciertos en otoño en el Arena La Defense.

La persona habló bajo condición de anonimato para hablar de los preparativos estrechamente guardados, y no dio detalles.

Los representantes de Dion en Estados Unidos no respondieron inmediatamente a las preguntas.

Los conciertos en la Ciudad de la Luz llegarán después de que Dion electrizara la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó el “Hymne à L’Amour” de Edith Piaf desde la Torre Eiffel, junto a un piano empapado por la lluvia.

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Unos misteriosos carteles pegados recientemente en las farolas de la ciudad llevaban los títulos de algunas de sus canciones emblemáticas: “Pour Que Tu M’aimes Encore” (“Para que me vuelvas a querer”) y, en inglés, “Power of Love” (“Poder del amor”).

Además, la estrella del pop francocanadiense colgó en Instagram una serie de fotos suyas en París en distintos momentos de su vida: de joven y otras más recientes de alta costura.

El estadio de La Defense, con capacidad para 40,000 espectadores, fue uno de los escenarios de los Juegos Olímpicos.

En 2022, a Dion se le diagnosticó el síndrome de la persona rígida, un raro trastorno que provoca rigidez muscular y espasmos, afectando a su capacidad para caminar y cantar.

Llevaba ausente de los escenarios desde 2020, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a aplazar su gira, que se suspendió a raíz del diagnóstico de su trastorno neurológico.

1 / 10 | FOTOS: La sorpresiva aparición de Céline Dion en los Grammy. Céline Dion realizó una sorpresiva aparición el domingo 4 de febrero en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, donde se llevaron a cabo los premios Grammy. - The Associated Press 1 / 10 FOTOS: La sorpresiva aparición de Céline Dion en los Grammy Céline Dion realizó una sorpresiva aparición el domingo 4 de febrero en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, donde se llevaron a cabo los premios Grammy. The Associated Press Compartir