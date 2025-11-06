Opinión
6 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Daddy Yankee y Bizarrap rompen récords con su colaboración musical

La sesión 66 de BZRP cuenta con millones de reproducciones en cuestión de horas

6 de noviembre de 2025 - 10:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bizarrap y Daddy Yankee. (Instagram)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Bizarrap y Daddy Yankee colaboraron por primera vez juntos en una de las famosas sesiones musicales del productor argentino y tras horas del estreno de BZRP Music Session 66, ya supera los seis millones de visualizaciones en YouTube.

La colaboración musical forma parte del regreso de Daddy Yankee a los escenarios tras su retiro en diciembre de 2023 con la serie de conciertos“La última vuelta”, donde hizo pública su conversión al cristianismo, aunque desde 2016 ya había dado ese paso espiritual.

El nuevo junte musical, cuya letra es limpia, ha generado un impacto inmediato en la industria musical. En apenas unas horas desde su publicación, la canción ha sido escuchada por millones de personas. Este lanzamiento marca un hito en la serie de sesiones de Bizarrap, al romper con la numeración habitual y seguir sumando aficionados al trabajo del famoso productor.

La colaboración musical fue lanzada en la noche del miércoles y al igual que el nuevo disco de Daddy Yankee, “Lamento en baile”, la letra es un mensaje positivo que aunque no es cristocéntrico se alude a Dios en el verso: Mi flow es eterno, ya no es legendario/ No te estoy hablando dólar/ pero traigo el cambio/ Es mi father quien llena el estadio.

Además, la letra contiene referencias bíblicas durante toda la canción en combinación con el repaso de su pasado antes de su conversión espiritual.

El tema fusiona los ritmos electrónicos distintivos de Bizarrap con una base de sonidos caribeños, “dembow”, reguetón y “dancehall”. Entre las primeras líneas se escucha: “Código 787, alias El Calentón”, en referencia a Puerto Rico. Daddy Yankee se destaca por el mismo estilo interpretativo que ha tenido a lo largo de su carrera.

Hasta la fecha, los comentarios en las redes sociales son positivos y son muchos los que aplauden al invitado especial de Bizarrap.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
