De Lares el llamado ‘Padre de la Bachata’

Odilio González Arce es reconocido como el ‘Padre de la bachata’, el contagioso género musical oriundo de la República Dominicana y, sin embargo, a juicio de expertos en la materia, uno de sus pioneros nació en cuna lareña.

A sus 85 años, su fama ha trascendido generaciones y fronteras, al punto de que en Colombia y Quisqueya le asignan guardaespaldas debido al cariño que profesan sus seguidores, que se acercan tan pronto lo reconocen.

De hecho, el cantautor dominicano Zacarías Ferreira, rindió homenaje al también aclamado ‘Jibarito de Lares’ durante un concierto celebrado en noviembre de 2023 en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico a donde exaltó la gesta del artista criado en el barrio Piletas.

Fue su estilo ‘ajibarado’ de cantar el bolero, un elemento determinante para que González Arce se convirtiera en fuente de inspiración para la creación del peculiar ritmo.

Mural creado en honor al artista en la alcaldía de Lares. (Xavier Garcia)

No obstante, sus inicios en la música se dieron cuando Odilio cantaba en los velorios de Reyes de su pueblo. Tendría cerca de ocho años.

“Yo participaba en los velorios de Reyes que se hacían antes. En mi familia, éramos devotos grandes y yo, desde nene me llevaban a las promesas y empezaba a cantar con el viejo mío y mis hermanos. Así comencé”, relató el hijo de Francisco González Arroyo y María Arce Mercado.

Así las cosas, su talento seguía dando de qué hablar y por eso, sus padres lo llevaron a un programa de aficionados en la radioemisora WCMN de Arecibo.

“Ahí gané el primer premio que eran tres pesitos y de ahí, me escucharon y me llevaron para el programa de (Rafael) Quiñones Vidal y me gané la pesetita (voladora) porque pasé rapidito. De ahí me escucharon en Bayamón, (Pedro) Piquito Marcano del Cuarteto Marcano”, recordó el segundo de 11 hermanos.

Igualmente, señaló que el apodo de ‘jibarito’, lo adquirió en el programa de aficionados de Quiñones Vidal “porque lo que cantaba era aguinalditos y décimas, me pusieron así. Y el jibarito es el campesino que canta la música autóctona nuestra”.

Entretanto, Odilio grabó su primera producción en bolero jíbaro hace 65 años; estilo musical que le ganó una asombrosa popularidad con la que viajó a muchos países, entre estos, Perú, Venezuela, Colombia, República Dominicana y un sinnúmero de ciudades en los Estados Unidos.

“El primero que hizo un bolero jíbaro fue Ramito, pero el primero que yo grabé fue en el 59. En el 60 fue que hizo todo lo grande hasta ahora, que todavía sigo vigente y siempre con la música que me piden. Gracias a Dios, todavía llenamos plazas, hacemos muchas actividades”, resaltó.

Entre sus éxitos, figuran ‘Celos sin motivo’, ‘Arbolito’ y ‘Mercedita’.

“Hay un promedio de casi 50 temas que han sido éxitos y todavía están vigentes. La gente todavía los pide”, destacó el esposo de Silvia González con quien procreó tres hijos.

Padre de la bachata

Aunque admite que nunca ha grabado un “disco de bachata”, González Arce atribuye que le llamen el ‘Padre de la bachata’, por su estilo ‘ajibarado’ al cantar boleros.

“Yo nunca he hecho un disco de bachata, pero llevo casi 50 años bregando con (el músico boricua) Yomo Toro (Guillermo Toro Vega) y Nieves Quintero, el dúo de cuatros más grande que ha tenido este país. Ellos se adelantaron (a los tiempos), pusieron una guitarra electrónica y una güira de lata que, en el bolero nunca se usó; siempre era la maraquita, el timbal o la batería”, explicó.

“Ellos se adelantaron y honestamente los felicito porque llevaron la bachata al mundo entero y ellos dicen que yo soy el ‘Padre de la bachata’. Lo dicen los grandes”, manifestó.

Asimismo, mencionó que, “yo camino por ahí lo más tranquilo, pero en Santo Domingo y Colombia me ponen dos guardias que me cuidan y me llevan de un lado a otro porque estoy muy fuerte allí. Me sigue la juventud, chamaquitos, nenes… preguntando. Me conocen por ‘jibarito’. Muchos no saben el nombre mío”.

Sin embargo, admitió que seguirá cantando en las plazas del archipiélago borincano pues, de un tiempo para acá decidió no aventurarse a viajar “porque ya no estamos para eso… los viajes ahora son muy fuertes para mí”.

“Honestamente, hemos trabajado duro, pero mi prioridad ahora es la tranquilidad, quedar bien con el público; la disciplina es muy importante. Esto no es llegar sino mantenerse. No me he ido porque tengo mi voz bien todavía, gracias a Dios”, esbozó.

Sobre su pueblo natal, confesó que: “Lares es mi vida, mi corazón. El cuatro puertorriqueño es nuestro instrumento nacional y es el instrumento que yo llevo en el alma y en el corazón porque con eso comencé y con eso quiero morir”.