10 de octubre de 2025
79°nublado
Desestiman la demanda de Drake contra Universal por tema de Kendrick Lamar ‘Not Like Us’

La jueza consideró que Lamar expuso una “opinión” que no constituye difamación

10 de octubre de 2025 - 9:59 PM

Kendrick Lamar y Drake. (Chris Pizzello)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una jueza estadounidense desestimó este jueves la demanda por difamación del rapero Drake contra el sello discográfico Universal Music Group por promocionar el popular tema de Kendrick Lamar 'Not Like Us‘, que lo tacha de pedófilo.

La jueza Jeanette Vargas consideró que Lamar, estadounidense e inusual ganador del premio Pulitzer por su lírica, expuso una “opinión” que no constituye difamación, recoge Variety, poniendo punto final a una disputa del mundo del rap que saltó a la cultura pop general este año.

Lamar protagonizó el concierto de medio tiempo del Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo y mediático en Estados Unidos, con tantos espectadores que sus anuncios publicitarios son los más caros, e interpretó “Not Like Us”, que fue coreada por el estadio.

La presentación de Kendrick Lamar arrancó con el actor Samuel L. Jackson como el Tío Sam.Kendrick Lamar actúa durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Matt Slocum)Kendrick Lamar actúa durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Matt Slocum)
1 / 13 | FOTOS: Así fue la presentación de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025. La presentación de Kendrick Lamar arrancó con el actor Samuel L. Jackson como el Tío Sam. - Frank Franklin II

La jueza dijo que “el hecho de que la grabación se hiciera en medio de una batalla de rap es esencial para valorar su impacto en un oyente razonable”, y señaló que en ese contexto las declaraciones de Lamar en la letra de la canción toman un carácter de opinión.

“Hasta las aparentes exposiciones de hechos asumen un carácter de exposición de opinión (...) cuando se hacen en el debate público, una disputa acalorada de trabajo u otras circunstancias en las que una audiencia puede anticipar el uso de epítetos, retórica feroz o hipérboles”, dice.

El 4 de mayo de 2024, Lamar dio a conocer “Not Like Us”, ganadora a los Grammy a mejor grabación y canción del año, en la que repite unas acusaciones de hace una década de que Drake es un pedófilo y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer.

Drake demandó el pasado enero a Universal en un documento en el que no hizo mención a Lamar y en el que alegó que con “Not Like Us”, la discográfica “decidió publicar, promover, explotar y monetizar acusaciones que sabía no solo que eran falsas, sino también peligrosas”.

Este rapero, que es conocido por aplastar a sus rivales con sus canciones y que fue una de las primeras celebridades en apoyar a Lamar, respondió a ese tema tipo “diss” (de menosprecio) con otra canción, “The Heart Part 6″, en la que niega ser un pederasta.

Se inunda la mansión de Drake: así fue el dramático momento

Se inunda la mansión de Drake: así fue el dramático momento

La estrella del rap se vio afectado por las impactantes inundaciones en Toronto

DrakeDemandaMúsicaSuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
