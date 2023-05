El cantautor español Alejandro Sanz ha preocupado a sus fanáticos al admitir que atraviesa un mal momento que afecta su salud mental.

En un acto de transparencia emocional absoluta, el intérprete compartió una publicación en las redes sociales que revela no estar bien, sentirse triste y cansado. Su mensaje lo publicó anoche en Twitter.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, expresó la voz de “Mi soledad y yo”.

El artista fue empático con las personas que están en la misma situación que él.

“Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, añadió.

Se desconoce, por el momento, si el artista está pasando por una situación específica de salud mental, como una depresión, tristeza profunda o quizás pudo tener un día extenuante en medio de la gira mundial “Sanz en vivo”.

El mensaje del intérprete de “Amiga mía” ha provocado reacciones inmediatas en la red social y el artista cuenta con miles de mensajes de ánimo, aliento y deseos de qué pronto pueda sentirse mejor emocionalmente.

En noviembre del año pasado, el cantante español reveló en Twitter que había tenido dificultades para componer su música, invadido por la tristeza. Al igual que en esta ocasión los fanáticos se preocuparon por sus palabras y le manifestaron su apoyo incondicional a través de cientos de mensajes.

Sanz se dispone a presentarse este año en Puerto Rico. El tour por 12 ciudades comenzará con su concierto el 16 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, para culminar el 14 de octubre en Los Ángeles, California.

Con más de 60 fechas programadas en 2023, la gira mundial continuará su recorrido internacional en abril y mayo por Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, regresará a España durante los meses de junio, julio y agosto, y luego seguirá su paso por Estados Unidos y México.