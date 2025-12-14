Eufórico debut de Morat en el Coliseo de Puerto Rico

La euforia se hizo sentir la noche del sábado desde el primer acorde que resonó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con el debut de la banda colombiana Morat.

La agrupación de pop rock se presentó por primera vez en el “Choliseo” como parte de su gira mundial “Asuntos pendientes”. El espectáculo de casi dos horas contó con los equipos de producción de CMN, No Limit Entertainment y Seba Rock Entertainment.

Tras un año lleno de reconocimientos internacionales, la banda integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, celebró exitosamente en Puerto Rico sus 14 años de trayectoria con un energético y memorable espectáculo.

La velada musical comenzó con “Faltas tú”, “Cómo te atreves”, “506”, “A dónde vamos”, “Me toca a mí” y “Porfa no te vayas”.

Juan Pablo Isaza, mejor conocido como Isa, se dirigió al público para expresar su agradecimiento al público, y además reconoció el honor de poder presentarse en un lugar tan emblemático como lo es el Coliseo de Puerto Rico.

El vocalista, guitarrista y pianista continuó conversando sobre la inspiración de la siguiente canción y destacó “lo difícil que es enamorarse de alguien que no está listo para enamorarse. Olvidar es difícil, pero se puede, extrañar es difícil, pero se logra, sin embargo, ser el segundo plato, Puerto Rico, es una cosa muy complicada” antes de interpretar el éxito “Segundos platos”. El espectáculo prosiguió con “Cuando nadie ve”.

Juan Pablo Villamil, por su parte, también conocido como Villa, aseguró que la velada era increíblemente especial por estar en Puerto Rico, por ser el último concierto del año para la banda, y a su vez, precisamente celebraban 14 años de la creación de la banda.

El cantante y guitarrista expresó “hace 14 años empezamos a tocar, hace 14 años empezamos a componer nuestras canciones, hace 14 años empezamos soñar”. Villa le pidió al público un fuertísimo aplauso para el equipo que los ha ayudado y acompañado antes de interpretar “Debí suponerlo”.

Concierto de Morat en Coliseo de Puerto Rico. Foto: Fronthouse Media (Stephanie Rojas Rodriguez)

El show incluyó un momento especial, en el que Isa invitó al escenario una pareja del público, que está comprometida y se casará en el 2026, para dedicarle la canción de su preferencia. Solo acompañado del piano interpretó con mucho sentimiento “Aprender a quererte”.

Posteriormente, el cantante y bajista, Simón, relató que “Date la vuelta” fue inspirada en su hermana menor, a manera de darle un consejo que no se desvaneciera con los años. También formaron parte del repertorio los éxitos “Sin ti”, “Por si no te vuelvo a ver”, “Sin ti” y “Dos mil algo”.

El público acompañó a Morat en cada una de las canciones, por lo que la conexión entre la banda y el público fue evidente desde un principio, haciendo vibrar el Choliseo. El baterista Simón realizó un imponente solo instrumental e interpretó “Mi suerte”.

Los efectos especiales y juego de luces también hicieron del concierto una experiencia musical memorable. Para el tema “Feo”, el equipo de producción incluyó una cámara en el micrófono de Isa, que permitió proyectar en la pantalla gigante un ángulo diferente del concierto y más cercano desde la perspectiva de los integrantes de la banda.

La tradicional presentación de los integrantes de la banda, la hicieron con el relato de cómo surgió el éxito “No se va”, comenzando con los acordes y continuaron sumando instrumentos. En la parte final del concierto, presentaron los temas “Salir con vida”, “Amor con hielo”, “Paris”, y “Llamada pérdida”. A petición del público, Morat regresó al escenario para interpretar “Vuelvo a ti” y culminaron el espectáculo con “Besos en guerra”.

Cada uno de los integrantes tuvo su espacio de demostrar su capacidad de interpretación y destrezas instrumentales.

Concierto de Morat en Coliseo de Puerto Rico. Foto: Fronthouse Media (Stephanie Rojas)