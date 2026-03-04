Opinión
Música
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Exequias de Willie Colón estarán abiertas al público, luego de que la familia se retractara de su decisión de mantenerlas privadas

El anunció se realizó en las páginas oficiales del fenecido salsero

4 de marzo de 2026 - 2:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Willie Colón durante la 13 edición de los Premios a la Música Latina BMI que se realizó en Nueva York. (Billy Tompkins /EFE)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Las exequias del salsero y trombonista Willie Colón se celebrarán según lo previsto originalmente, informó su familia a través de un comunicado firmado por su esposa, Julia Colón.



La familia se había retractado en un momento dado de celebrar un evento de conmemoración público, pero luego de un periodo de consideración, optaron por retomar sus planes originales.

“Al comenzar a despejarse la neblina del duelo, comprendo que los seres queridos de Willie se extienden mucho más allá de nuestra familia inmediata e incluyen a miles de personas alrededor del mundo”, expresó la viuda. En el mensaje destacó que el artista “no vivió su vida con cautela, sino con valentía inquebrantable”, y agradeció las innumerables muestras de cariño recibidas en las últimas horas. “Sabemos que Willie lo aprobaría”, concluyó Colón.

De este modo, la visita para familiares y amigos se realizará el sábado 7 de marzo, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras que el público podrá despedirse el domingo 8 de marzo, en el mismo horario. Ambas jornadas tendrán lugar en la funeraria McMahon, Lyon & Hartnett Funeral Home, ubicada en el 491 de Mamaroneck Avenue, en White Plains, Nueva York.

La misa fúnebre pública se celebrará el lunes 9 de marzo a las 9:30 a.m. en St. Patrick’s Cathedral, en la Quinta Avenida de Nueva York.

Para quienes no puedan asistir en persona, la ceremonia religiosa será transmitida en vivo a través del portal oficial de la catedral.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.A los 13 años, Willie Colón descubrió la trompeta y entendió que la música sería el camino que definiría toda su vida.El concierto "Idilio Sinfónico" de Willie Colón, el último en la isla, se llevó a cabo el sábado, 9 de agosto de 2025, en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.
1 / 23 | Willie Colón: recorrido fotográfico por su obra y su ritmo. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

Día de duelo en Puerto Rico

De otro lado, la gobernadora Jenniffer González decretó ayer que el lunes, 9 de marzo será un día de duelo en memoria al salsero quien falleció el 21 de febrero a los 75 años.

Las banderas ondearán a media asta en todas las instalaciones públicas, “como muestra de respeto a la memoria del insigne artista”.

Colón falleció mientras estaba hospitalizado por problemas respiratorios en una institución médica de Nueva York.

Willie Colón en Colombia: “Este puede ser mi último concierto"

Willie Colón en Colombia: “Este puede ser mi último concierto"

El salsero confrontó algunos problemas de salud que lo llevaron a interrumpir su presentación por 20 minutos.

Willie Colón
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía.
Entretenimiento
