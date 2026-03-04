Exequias de Willie Colón estarán abiertas al público, luego de que la familia se retractara de su decisión de mantenerlas privadas

Las exequias del salsero y trombonista Willie Colón se celebrarán según lo previsto originalmente, informó su familia a través de un comunicado firmado por su esposa, Julia Colón.

La familia se había retractado en un momento dado de celebrar un evento de conmemoración público, pero luego de un periodo de consideración, optaron por retomar sus planes originales.

“Al comenzar a despejarse la neblina del duelo, comprendo que los seres queridos de Willie se extienden mucho más allá de nuestra familia inmediata e incluyen a miles de personas alrededor del mundo”, expresó la viuda. En el mensaje destacó que el artista “no vivió su vida con cautela, sino con valentía inquebrantable”, y agradeció las innumerables muestras de cariño recibidas en las últimas horas. “Sabemos que Willie lo aprobaría”, concluyó Colón.

De este modo, la visita para familiares y amigos se realizará el sábado 7 de marzo, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras que el público podrá despedirse el domingo 8 de marzo, en el mismo horario. Ambas jornadas tendrán lugar en la funeraria McMahon, Lyon & Hartnett Funeral Home, ubicada en el 491 de Mamaroneck Avenue, en White Plains, Nueva York.

La misa fúnebre pública se celebrará el lunes 9 de marzo a las 9:30 a.m. en St. Patrick’s Cathedral, en la Quinta Avenida de Nueva York.

Para quienes no puedan asistir en persona, la ceremonia religiosa será transmitida en vivo a través del portal oficial de la catedral.

Willie Colón: recorrido fotográfico por su obra y su ritmo. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

Día de duelo en Puerto Rico

De otro lado, la gobernadora Jenniffer González decretó ayer que el lunes, 9 de marzo será un día de duelo en memoria al salsero quien falleció el 21 de febrero a los 75 años.

Las banderas ondearán a media asta en todas las instalaciones públicas, “como muestra de respeto a la memoria del insigne artista”.

Colón falleció mientras estaba hospitalizado por problemas respiratorios en una institución médica de Nueva York.