William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

1 / 23 Jenniffer González declara un día de duelo por la muerte de Willie Colón

Jenniffer González declara un día de duelo por la muerte de Willie Colón. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

1 / 23 | Jenniffer González declara un día de duelo por la muerte de Willie Colón. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio puertorriqueño del sur del Bronx, en Nueva York.

La gobernadora Jenniffer González decretó el lunes, 9 de marzo como día de duelo en memoria al salsero Willie Colón, quien falleció el 21 de febrero a los 75 años.

La mandataria indicó que el día de duelo coincidirá con la celebración de una misa en honor al legendario artista, que se llevará a cabo en la Catedral de San Patricio, en la ciudad de Nueva York.

“Al conocer ahora la fecha de las exequias, la gobernadora puso fecha al día de duelo (lunes 9 de marzo de 2026) para el que ordena que las banderas ondeen a media asta en todas las instalaciones públicas, como muestra de respeto a la memoria del insigne artista”, sostuvo La Fortaleza en un comunicado de prensa emitido en la madrugada de este martes, en el cual también se informó que la mandataria estará esta semana en Washington D.C.

PUBLICIDAD

La familia de Colón anunció el lunes la cancelación del velatorio para el público que se había pautado para el domingo debido “a preocupaciones de seguridad”.

Inicialmente, se había anunciado que el velatorio se realizaría el sábado, 7 de marzo y el domingo, 8 de marzo, ambos entre las 3:00 p.m. y las 8:00 p.m. en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett. El primero de estos encuentros estaría reservado para familiares y amigos cercanos, mientras que el segundo iba a estar abierto al público general que deseara rendirle homenaje.

Mientras, la misa seguirá siendo pública el lunes, 9 de marzo a las 9:00 a.m. y acogerá a colegas, admiradores y miembros de la comunidad latina.

La gobernadora ya había expresado sus condolencias a la familia ante el fallecimiento del trombonista.

“Su talento brilló desde joven y encontró proyección histórica junto a grandes como Héctor Lavoe y bajo el respaldo de Johnny Pacheco, dejando una huella imborrable en la música latina. Su legado vive en cada trombón que suena, en cada coro que se canta y en cada corazón que aprendió a amar nuestra música gracias a su genio”, señaló González.

Colón falleció mientras estaba hospitalizado por problemas respiratorios en una institución médica de Nueva York.