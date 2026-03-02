Familia de Willie Colón cancela velatorio público en Nueva York

Luego de que fuera anunciado el pasado viernes que estaba todo listo para que los fanáticos pudieran despedir al legendario salsero Willie Colón, durante la tarde de este lunes, su familia anunció la cancelación de una serie de exequias programadas en Nueva York, ciudad que marcó su vida artística y cultural.

A través de un mensaje en las redes sociales del ícono de la salsa neoyorquina, que falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años, su familia ofreció las razones por las cuales tomó la desición.

“Willie Colón, Visita Pública ha sido Cancelado. Debido a preocupaciones de seguridad inesperadas y la gran cantidad de personas que planean asistir de todo el mundo, nos vemos obligados a cancelar los planes de visita para nuestro amado Willie, el domingo 8 de marzo de 2026. Estamos profundamente agradecidos por el amor y la comprensión de todos”, lee el mensaje de la familia Colón.

Al mismo tiempo, destacó que los servicios funerarios continuarán según lo planificado, para el lunes, 9 de marzo a las 9:30 a.m. en la Catedral de San Patricio, ubicada en el 631 5th Avenue, Nueva York.

No obstante, en la misma publicación se anunció que habrá una transmisión en vivo disponible y que los detalles se compartirán pronto.

“Esperamos honrar y celebrar la vida de Willie junto a ustedes el lunes. Gracias por su comprensión y apoyo”, concluyó el mensaje.

Previamente, se había anunciado que el velatorio se realizaría durante dos días, el sábado, 7 de marzo y el domingo, 8 de marzo, ambos entre las 3:00 p.m. y las 8:00 p.m. en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett. El primero de estos encuentros estaría reservado para familiares y amigos cercanos, mientras que el segundo sería abierto al público general que deseara rendirle homenaje.

Se había señalado además que la misa funeral pública del lunes, 9 de marzo a las 9:00 a.m. acogerá a colegas, admiradores y miembros de la comunidad latina para honrar su trayectoria y memoria.