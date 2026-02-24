El inmortal “Idilio” de Willie Colón

El compositor, arreglista y productor discográfico, Ángel “Cucco” Peña vive en gratitud eterna con el fenecido Willie Colón por haberle permitido trabajar en la producción del primer álbum que el trombonista y músico hizo en Puerto Rico, fuera de Nueva York.

La producción “Hecho en Puerto Rico”, lanzada por Colón en el 1993, es el álbum que contiene una de las canciones más exitosas en la carrera del músico y cantante que falleció en el sábado 21 de febrero a sus 75 años por complicaciones respiratorias en Nueva York. Se trata de “Idilio”, tema que Colón hizo junto a Peña. El álbum completo fue producido por Peña y Colón.

“Hecho en Puerto Rico fue la primera vez que Willie Colón salió de Nueva York a grabarse fuera de su ambiente, de su música, de sus estudios. Para suerte mía y lo agradezco inmensamente que me haya escogido como productor de ese disco, que es el único disco en su carrera que no produce, porque lo hizo conmigo”, recordó Peña sobre el primer encuentro profesional que tuvo Colón.

“Esa canción de Idilio, reconstruyó los contracantos, los soneos y coros nuevos y le propongo que la segunda voz la haga un cantante de Puerto Rico. De hecho, pensamos en Andy Montañez, pero como productor uno le envía al artista un demo sin terminar, que incluye las ideas principales. Le envió el demo a Willie yo cantando la segunda voz y tan pronto lo escucha él me dijo ‘se queda así’. Le dije que no, pero él insistió. Lo demás es historia”, contó Peña a El Nuevo Día.

Precisamente, desde el lanzamiento del éxito “Idilio” a Peña lo han confundido con el eterno “Niño de Trastalleres” por el gran parecido en las armonías de su voz.

Arquitecto de un sonido histórico

Peña es de los que afirma que la aportación musical de Colón al pentagrama salsero es irrepetible, inmortal y sobresaliente, puesto que marca un antes y después del intérprete de “El gran varón”, ya que introdujo el trombón a los arreglos y sonido de la salsa. Al igual que otros colegas músicos, Peña define a Colón como el arquitecto de la salsa porque marcó generaciones con su trombón.

“Lo describo como el arquitecto de la salsa. Él es parte del comienzo de esto que llamamos salsa. Antes de Willie, pues realmente la música tropical tenía otro color. Él no solo cambió la manera de usar el trombón como figura principal en los grupos de salsa. De hecho, empezaron en todas las orquestas a incorporar trombones a su plantilla. Antes las orquestas eran más bien de trompetas y saxofones si ves la de Tito Puente, Tito Rodríguez y la orquesta Panamericana... después de Willie empiezan a favorecer más el uso del trombón. Willie no solo cambió los ritmos, hizo nuevos coros, armonías y creó un sonido con la inclusión de un trombón agresivo. Él le llamaba trombón de pueblo”, aseguró Peña al recordar la majestuosa de la obra de Colón.

Colón fue la pareja de dos de los binomios inmortales de la salsa, el primero con Héctor Lavoe y luego con Rubén Blades con producciones y obras que marcaron un hito en la historia musical como “Asalto Navideño” y “Siembra” por mencionar algunos proyectos que le dieron voz la comunidad latina.

Su último concierto en Puerto Rico

El compositor también tuvo la oportunidad de ser parte del último concierto que Colón ofreció en Puerto Rico, el pasado 9 de agosto de 2025. Su concierto “Idilio Sinfónico” en el Coca-Cola Music Hall fue la despedida del trombonista de su público puertorriqueño. La velada musical fue con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Peña.

Willie Colón se presentó por última vez en Puerto Rico en el 2025 en el Coca-Cola Music Hall. (Suministrada)

“Willie estaba feliz por poder hacer ese evento aquí. Una vez más tuve el gran privilegio de que me otorgara la confianza de hacer los arreglos sinfónicos y fue un concierto que él tenía muchísima ilusión”, mencionó Peña.

De esa velada musical, el compositor recuerda que Colón entregó todo el “corazón” en el concierto y para “él fue una validación de su gran obra al ver todos sus éxitos interpretados por una orquesta sinfónica de la manera más seria y respetuosa”.

“Ese concierto queda en una memoria para siempre y me habló de una manera al final muy filosófica y con mucho sentimiento. Realmente ambos agradecimos mucho la oportunidad de haberlo podido hacer. Ahora que sabemos que fue el último concierto en Puerto Rico que importante es que fuera el sinfónico en la casa”, puntualizó Peña, quien supo de la muerte de Colón a través de los medios de comunicación.

Peña aseguró que hasta la fecha no tiene conocimiento de las exequias de Colón.