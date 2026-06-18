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Fallece el cantante dominicano Álex Bueno

Se encontraba en Estados Unidos recibiendo atención médica por un tumor cerebral

18 de junio de 2026 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dominicano Álex Bueno se presentará en la isla luego de más de cinco años de ausencia.
El dominicano Álex Bueno. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante dominicano Alex Bueno, ícono del merengue y la bachata, falleció este jueves a los 62 años de edad en la ciudad estadounidense de Nueva York tras complicaciones durante el tratamiento contra el cáncer que se le detectó el año pasado, confirmó su equipo a través de redes sociales.

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El artista, autor de canciones que han marcado generaciones como “Jardín Prohibido” o “Que vuelva”, fue diagnosticado en septiembre de 2025 con un pequeño tumor cerebral, por lo que fue trasladado a Estados Unidos, donde fue sometido a una cirugía para extirpar la lesión.

Los médicos detectaron células cancerígenas en el tumor, por lo que inició un tratamiento preventivo que evolucionó favorablemente y sin secuelas neurológicas. Posteriormente, durante los estudios de seguimiento, se identificaron células cancerígenas en otras partes de su organismo.

De acuerdo con el equipo del cantante, la evolución del artista fue positiva hasta hace tres semanas, cuando presentó una disminución considerable de los niveles de sodio y de la presión arterial, lo que provocó un fuerte deterioro físico y complicó su cuadro clínico.

“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, declaró este jueves el equipo del cantante en la publicación.

Al tiempo, el equipo del artista agradeció “las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor”, y pidió “comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad”.

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Cantantes
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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