Glenn Monroig presentará un concierto en honor a su padre

El cantautor puertorriqueño Glenn Monroig está listo para entrelazar la música, las vivencias de su infancia y el canto al romanticismo al presentar un homenaje a su padre con “El último romántico… Tributo a Gilberto Monroig”.

La cita será el sábado 8 de noviembre en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Este concierto significa muchísimo para mí, yo soy la rama de ese árbol maravilloso que fue Gilberto Monroig, a través de él y mi madre en mi casa, crecí conociendo íntimamente a grandes paradigmas de la música hispanoamericana, pero por encima de todo me viví cada una de sus canciones profundamente” indicó el artista a través de declaraciones escritas.

Gilberto Monroig se distinguió por una voz romántica única que le hizo merecedor de muchos reconocimientos en y fuera de Puerto Rico durante su larga trayectoria musical.

Para este tributo, Glenn Monroig estará acompañado de una Big Band dirigida por el maestro Frankie Suárez. El mismo constará de dos partes, la primera parte serán los éxitos de Gilberto que incluirán temas como: “Simplemente una ilusión”, “Nena”, “Un imposible mor”, “Que falta tú me haces”, entre otros. Y en la segunda parte de este concierto Glenn interpretará los éxitos favoritos de todos sus seguidores como: “Causa perdida”, “Y entonces volviste a herir”, “Sin tu cariño”, “Por siempre”, y muchos más.

“Cada una de sus canciones me formaron como compositor y cantante. Cada vez que me paro en un escenario, aunque el material que cante sea de mi inspiración, solo conecto con esa fuente de amor, que fue ese hombre en mi vida. Es por ello este Tributo a Gilberto Monroig, mi padre, “El Último Romántico”, finalizó.