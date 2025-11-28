Guaynaa lanza nuevo álbum: una mezcla de raíces, sabor y consciencia

El artista urbano Guaynaa presentó el pasado jueves su nuevo álbum “Guaynaa en P.R. (EN VIVO)”, una producción con la que “vuelve a donde todo comenzó” y en la que revive su exitoso concierto del pasado 12 de octubre en Puerto Rico.

“Desde mi Borinquen querida, quiero compartir algo más que música: una mezcla de raíces, sabor y autenticidad. Mi abuelo era trovador, mi papá cantaba entre amigos. Continuamente, la salsa y la trova estaban de fondo en cada reunión. Es momento de generar un cambio, de plantar semilla, y de construir algo que perdure en el corazón y la consciencia de mi gente”, afirmó el cantante.

Guaynaa pidió a sus fans armar una tabla de quesos, servir el vino, poner una buena conversación y acompañarlo en el estreno, en una noche de ritmo, sabor y familia. “Que la música suene, que las risas se escuchen y que este momento se sienta como en casa”, dijo sobre el lanzamiento del disco.

PUBLICIDAD

“Hagamos un brindis por las transformaciones: por aquello que somos, por lo que fuimos, y en lo que nos vamos a convertir”, añadió.

El álbum contiene 11 temas: “Lobo domesticado”, “Todo el mundo bailando”, “Chica ideal”, “Ven devórame otra vez” (junto a Tito Nieves), “Dos Gardenias”, “Caramelito”, “Homenaje a Tito Rojas”, “Hasta el sol de hoy” (junto a Farruko), “La esencia del guaguancó” (con Norberto Vélez), “Lo que dijo la gitana” y “Los Cachos”.

En esta entrega resalta la sorpresiva colaboración en el exitoso cover “Ven devórame otra vez”, que Guaynaa lanzó en 2024, y que interpretó en Puerto Rico junto a Tito Nieves, otro de los grandes invitados del evento.

Guaynaa ha emprendido una serie con grandes clásicos del género tropical, en su nuevo EP “La covertura” para honrar y mantener viva la esencia de obras icónicas. Entre otros, ha homenajeado a Edgar Joel, Anthony Colón e Ismael Rivera.

Con estas versiones, el artista demuestra su versatilidad y compromiso con la riqueza cultural de la música latina.