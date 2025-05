Hilda Ramos y Rafael Dávila repiten dueto por el amor a Puccini

“Hace 20 años cuando hicimos Puro Puccini tuve que aprender también, como ahora, un repertorio nuevo y Puccini me acompañó, después de eso por el camino musical, porque después de ese concierto pude interpretar a Tosca, Madama Butterfly… Para mí fue una forma de probar que yo podía cantar. Puccini es un compositor con las melodías más bellas que se ha escrito. Es, además, muy dramático, muy teatral, y yo soy de las cantantes actrices. Que me gusta moverme mucho en escena y parte de la obra de Puccini lo requiere muchísimo. Tengo también el recuerdo muy bonito de haber compartido con grandes compañeros y colegas como Antonio Barasorda, César Hernández, que ya no están con nosotros y son grandes voces”, sostuvo Ramos.