Si alguien ha podido disfrutar el calor y la euforia del público, luego de que el mundo se paralizara por la emergencia sanitaria del COVID-19, es la exponente boricu Ivy Queen. La denominada “reina del reguetón” compartió con sus seguidores de las redes sociales algunos de los momentos más importantes de su presentación el pasado fin de semana en el Shoreline Amphitheatre de San Francisco.

“Esto me acaba de suceder… y no tengo más que agradecimiento y orgullo en mi corazón. Pues cuando eres todo terreno, lo que sobran son caminos. Gracias, gracias”, escribió la cantante junto un vídeo donde se muestra ante ciento de personas que la aplauden. Martha Ivelisse Pesante, nombre verdadero de la también actriz, no pudo contener el llanto.

Ese mismo día, según dio a conocer, Ivy Queen compartió con el merenguero Elvis Crespo.

Hace unas horas, la también empresaria y productora discográfica publicó un compendio de la velada musical que contó con músicos en vivo y efectos especiales.

“Esto no es película. Mi vida está llena de realidades, y las comparto con los míos. De corazón siempre. Muchísimas gracias, San Francisco. La vibra más hermosa”, manifestó.



El pasado mes de mayo la cantante fue tema de conversación por despotricar contra quienes se burlaban de ella, mientras afirmaba que la mejor decisión en su vida fue “quererse”. La intérprete aprovechó para enviar un consejo a otras mujeres.

“Payaso tú que me hiciste este meme: Nadie merece que conviertan su transformación en chiste y burlas. Nadie debe incitar a la mofa e insultos para ganar atención y seguidores en las redes sociales. Tapé tu nombre porque mientras tú obtienes ‘shares’ de parásitos compatibles con tú putrefacción emocional. Yo posteo el mismo meme con orgullo. Porque la mejor decisión de mi vida fue quererme, convertirme en madre, dejar de fumar cigarrillos, ir a dermatólogos, clínicas de estéticas, buscar ayuda de profesionales y tomar el control de mi vida puedo gritarle al mundo que este mujeron no se dejó ni se dejará caminar por encima jamás”, publicó la cantante, quien además ha usado sus redes para levantar su voz acerca de la violencia de género.