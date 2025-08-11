Jennifer López es atacada por un insecto en pleno concierto
La cantante y actriz reaccionó sin saber de qué animal se trataba
11 de agosto de 2025 - 10:58 AM
La cantante Jennifer López, quien se encuentra en plena gira “Up All Night”, suma otra anécdota a la serie de conciertos.
El más reciente ocurrió este pasado domingo cuando en medio de una interpretación musical se enfrentó a un ataque inesperado de un grillo durante su actuación en Almaty, Kazajistán.
Sin embargo, con mucha tranquilidad y concentrada reaccionó luego de que el grillo recorriera su cuerpo hasta llegar a su cuello. Y es que sin perder la calma, siguió cantando hasta que logró quitárselo del cuello sin saber de qué insecto se trataba. Incluso, hasta bromeó al decir: “Me estaba haciendo cosquillas”.
A este incidente se le suma que durante una visita a Estambul, Turquía, enfrentó una situación inesperada cuando la actriz de 56 años fue rechazada por un guarda de seguridad en la tienda Chanel, ubicada en el centro comercial Istinye Park. Según trascendió, el guardia no reconoció a la artista y le informó que la tienda estaba llena, por lo que le detuvo el ingreso.
Asimismo, el pasado 13 de julio tuvo parada en Varsovia, donde sufrió un pequeño accidente con su vestuario al perder su falda y quedarse en la ropa interior dorada que llevaba como parte del vestuario.
