11 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jennifer López es atacada por un insecto en pleno concierto

La cantante y actriz reaccionó sin saber de qué animal se trataba

11 de agosto de 2025 - 10:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer López durante una presentación como parte de su gira “Up All Night”. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La cantante Jennifer López, quien se encuentra en plena gira “Up All Night”, suma otra anécdota a la serie de conciertos.

El más reciente ocurrió este pasado domingo cuando en medio de una interpretación musical se enfrentó a un ataque inesperado de un grillo durante su actuación en Almaty, Kazajistán.

Sin embargo, con mucha tranquilidad y concentrada reaccionó luego de que el grillo recorriera su cuerpo hasta llegar a su cuello. Y es que sin perder la calma, siguió cantando hasta que logró quitárselo del cuello sin saber de qué insecto se trataba. Incluso, hasta bromeó al decir: “Me estaba haciendo cosquillas”.

A este incidente se le suma que durante una visita a Estambul, Turquía, enfrentó una situación inesperada cuando la actriz de 56 años fue rechazada por un guarda de seguridad en la tienda Chanel, ubicada en el centro comercial Istinye Park. Según trascendió, el guardia no reconoció a la artista y le informó que la tienda estaba llena, por lo que le detuvo el ingreso.

Asimismo, el pasado 13 de julio tuvo parada en Varsovia, donde sufrió un pequeño accidente con su vestuario al perder su falda y quedarse en la ropa interior dorada que llevaba como parte del vestuario.

Jennifer LópezConcierto
Shakira Vargas Rodríguez
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
