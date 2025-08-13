Opinión
13 de agosto de 2025
87°ligeramente nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jhayco sale de la cárcel tras su arresto en Miami

El cantante urbano fue arrestado por presunta posesión de cocaína y cannabis

13 de agosto de 2025 - 8:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jhayco fue arrestado y acusado por posesión de drogas en Miami (Miami-Dade County Corrections and Rehabilitation)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jhayco o Jhay Cortez salió en libertad tras ser arrestado por posesión de cocaína y cannabis la madrugada de este martes.

El intérprete de “Ley seca” fue captado en un video difundido, por “El gordo y la flaca”, saliendo de cárcel de Miami cubriéndose la cara con una carpeta mientras los medios le realizaban preguntas que no respondió.

El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido a las 2:55 de la madrugada mientras conducía por ciudad de Miami a baja velocidad.

Los agentes señalaron que, al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del artista, quien no portaba la licencia de conducir.

El nombre de pila de Jhayco es Jesús Manuel Nieves Cortés. Nació en Río Piedras el 9 de abril de 1993. El cantante comenzó a escribir canciones desde los 15 años. Jhayco fue arrestado y acusado, el martes 12 de agosto, por posesión de drogas en Miami.
1 / 17 | La carrera de Jhayco: desde "Dákiti" hasta su arresto. El nombre de pila de Jhayco es Jesús Manuel Nieves Cortés. Nació en Río Piedras el 9 de abril de 1993. - Juan Luis Martínez Pérez

En el registro del automóvil, la Policía encontró dos bolsas con unos 7 gramos de cannabis cada una, y en los bolsillos del detenido tres bolsitas transparentes con cocaína, con un peso total aproximado de 2 gramos.

De acuerdo con los registros oficiales, Jhayco enfrenta dos cargos, uno por posesión de cocaína, por el que abonó una fianza de $2,500, y otro por posesión de cannabis, por el que abonó $500.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: