Jhayco sale de la cárcel tras su arresto en Miami

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jhayco o Jhay Cortez salió en libertad tras ser arrestado por posesión de cocaína y cannabis la madrugada de este martes.

El intérprete de “Ley seca” fue captado en un video difundido, por “El gordo y la flaca”, saliendo de cárcel de Miami cubriéndose la cara con una carpeta mientras los medios le realizaban preguntas que no respondió.

El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido a las 2:55 de la madrugada mientras conducía por ciudad de Miami a baja velocidad.

Los agentes señalaron que, al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del artista, quien no portaba la licencia de conducir.

El nombre de pila de Jhayco es Jesús Manuel Nieves Cortés. Nació en Río Piedras el 9 de abril de 1993.

En el registro del automóvil, la Policía encontró dos bolsas con unos 7 gramos de cannabis cada una, y en los bolsillos del detenido tres bolsitas transparentes con cocaína, con un peso total aproximado de 2 gramos.