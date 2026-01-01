Opinión
La banda de K-pop BTS tendrá su gira mundial en 2026

Igualmente, tendrán un disco en conjunto

1 de enero de 2026 - 1:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El grupo hizo una pausa para poder cumplir con el servicio militar obligatorio. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La banda de K-pop BTS regresará el 20 de marzo con el lanzamiento de un nuevo álbum seguido de una gira mundial, el primer disco conjunto del septeto desde “Proof” (2022) y que supondrá su primera actividad grupal tras completar el servicio militar obligatorio, afirmó este jueves su agencia de representación.

El álbum, cuya fecha de lanzamiento fue revelada por la agencia BigHit Music en un comunicado sin anunciar más detalles, es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.

El último miembro de la banda surcoreana en completar el servicio militar obligatorio, que había producido la suspensión de sus actividades, fue Suga el pasado junio.

En medio de una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el director ejecutivo de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, afirmó a principios del año pasado que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como “Dynamite” o “Butter”, y ha llevado el K-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.

Las superestrellas del K-pop Jimin y Jung Kook, fueron los últimos integrantes de BTS en completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.Ambos vistieron sus uniformes militares el miércoles, saludaron y se dirigieron a los fans que se congregaron para recibirlos tras su baja.Los siete integrantes de BTS planean reunirse nuevamente como grupo en algún momento de 2025, una vez completen su servicio militar.
Tags
K-popBTS
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
