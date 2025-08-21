Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Quién es Huntr/x, la banda de K-Pop, que domina las listas de streaming?

La banda animada se ha convertido en un fenómeno musical

21 de agosto de 2025 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La banda creada por Netflix se ha apoderado del K-pop a nivel mundial. (Netflix)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En el universo del K-pop, donde la competencia es feroz y cada lanzamiento se mide en millones de reproducciones, tres jovencitas irrumpieron con fuerza inesperada: se hacen llamar Huntrix (Huntr/x) y ya dominan las listas de popularidad.

La banda, integrada por Rumi, Mira y Zoey, encabeza tendencias y aparece en los primeros lugares de Spotify, lo que es un gran logro para un grupo ficticio; y es que, en realidad, Huntrix no existe.

El trío no salió de una agencia de idols, sino de una película. Son las protagonistas de “KPop Demon Hunters”, cinta animada de Netflix que se estrenó en julio de 2025.

En pantalla, estas adolescentes llenan estadios, conquistas los corazones de millones de fans y, por si esto fuera poco, luchan contra los demonios que amenazan al mundo. Fuera de ella, se han convertido en una sensación.

Y es que, a la par de la cinta, la música fue distribuida en diferentes plataformas digitales, lo que llevó a Huntr/x a competir con idols de carne y hueso; y no solo eso, también a desbancarlos.

En Spotify, la banda acumula 44 millones de oyentes mensuales y sus canciones se reproducen al por mayor. "Golden“, uno de los temas principales, ha sido escuchada más de 370 millones de veces y, desde hace varias semanas, ocupa el primer sitio en el chart global de la plataforma.

El recibimiento en redes sociales ha sido muy similar, en sitios como TikTok, los usuarios comparten coreografías, cosplays, fanarts y hasta teorías sobre su historia y evolución.

El éxito de Huntr/x recuerda a bandas como Gorillaz, cuyos integrantes también eran animaciones digitales, pero como resultado de un colectivo musical.

¿Quiénes están detrás de las voces de Huntrix?

Aunque no es un secreto que las chicas Huntrix están inspiradas en grandes bandas del K-pop como Blackpink, detrás de cada una de ellas se encuentran artistas surcoreanas reales.

Rumi, por ejemplo, es interpretada por Arden Cho, en la voz hablada; mientras que los temas musicales corren por parte de la cantante y compositora EJAE.

A Mira, le prestan voz May Hong (en la parte hablada) y Audrey Nuna en las canciones. Esta última es una reconocida rapera y modelo estadounidense.

Zoey, también tiene dos artistas detrás de ella. Los diálogos son de Ji-young Yoo y las canciones están interpretadas por la cantante surcoreana REI AMI, quien es poseedora de una importante carrera dentro de la música de su país.

Tags
K-popNetflixSpotify
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
