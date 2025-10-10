La Sinfónica invita a las familias a descubrir el mundo de la orquesta y sus instrumentos

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) continúa acercando la música a nuevas generaciones con el inicio de su serie de conciertos para el deleite de toda la familia.

El evento contará con la narración de la maestra Leila y Nubia Marina García-Meléndez.

“Dirigir este concierto es un privilegio que me entusiasma profundamente, porque me permite compartir con niños, jóvenes y familias la experiencia de descubrir el mundo sonoro de la orquesta. Cada instrumento tiene su propia voz, su timbre y su carácter, y cuando se unen, construyen un lenguaje que trasciende palabras. Mi deseo es que este concierto despierte la curiosidad de los más jóvenes y les muestre que la música sinfónica también puede ser cercana, divertida y emocionante, y que todos podemos reconocernos en ella”, expresó Vivas.

PUBLICIDAD

Este concierto ha sido diseñado especialmente para estudiantes, jóvenes y familias que deseen experimentar de una manera divertida cómo cada instrumento aporta su color y personalidad dentro de la orquesta.

Según se detalló, el recorrido musical incluirá la energía de los metales en la Obertura Guillermo Tell de Rossini, la riqueza expresiva de las cuerdas en Britten, y la poesía sonora de Grieg. La percusión pondrá el acento caribeño con Tres ritmos de bomba de Ángel “Lito” Peña, y como gran final se presentará una suite de la banda sonora de la película “Harry Potter”.

“Con los Conciertos Familiares buscamos abrir la puerta de la música sinfónica a nuevas audiencias, mostrando de manera accesible, educativa y entretenida la grandeza de nuestra orquesta. Queremos que las familias vivan juntas la emoción de un espectáculo cultural único”, explicó por su parte la directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales, Melissa Santana.

La OSPR invitó al público a disfrutar de esta experiencia corta, educativa y llena de sorpresas, ideal para compartir en familia y despertar el interés por la música clásica en los más jóvenes.

Los boletos están disponibles en Ticketera, Ticket Center y la boletería del CBA.