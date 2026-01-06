Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Hispanos y Caribbean Tenors llevarán “2 Generaciones en Navidad” al Teatro Yagüez

La velada promete ser un encuentro musical entre tradición y modernidad

6 de enero de 2026 - 4:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este evento celebrará la riqueza de la música puertorriqueña navideña. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La magia de la Navidad aún no termina. Como muestra de ello, el espectáculo musical “2 Generaciones en Navidad”, se presentará en el área oeste de la isla.

El concierto, que reúne en un mismo escenario la tradición, la fuerza vocal y el talento de varias generaciones de la música puertorriqueña, se celebrará en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, el domingo, 11 de enero a las 4:00 p.m.

Los Hispanos, guardianes de la bohemia y la tradición navideña, se volverán a unir a Caribbean Tenors, quienes aportan un aire sinfónico y moderno a los grandes clásicos de la época.

Este evento celebrará la riqueza de la música puertorriqueña navideña a través de un repertorio que recorrerá villancicos, aguinaldos, boleros y grandes éxitos navideños que marcaron generaciones. Las canciones serán presentadas con arreglos frescos y orquestales que enaltecen la unión familiar, la tradición y la alegría de la cultura boricua.

Los Hispanos, con más de siete décadas de trayectoria, está integrado por su fundador Wisón Torres, Rafy Torres, Ricky Reyes y Edgar Ríos. Por su parte, Caribbean Tenors está compuesto por Gabriel Montañés, Kedward Avilés, Christian García y Carlos Ortiz,

Los boletos están en ticketera.com.

Teatro YagüezMayagüezConciertoNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
