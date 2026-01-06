Los Hispanos y Caribbean Tenors llevarán “2 Generaciones en Navidad” al Teatro Yagüez

La magia de la Navidad aún no termina. Como muestra de ello, el espectáculo musical “2 Generaciones en Navidad”, se presentará en el área oeste de la isla.

El concierto, que reúne en un mismo escenario la tradición, la fuerza vocal y el talento de varias generaciones de la música puertorriqueña, se celebrará en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, el domingo, 11 de enero a las 4:00 p.m.

Los Hispanos, guardianes de la bohemia y la tradición navideña, se volverán a unir a Caribbean Tenors, quienes aportan un aire sinfónico y moderno a los grandes clásicos de la época.

Este evento celebrará la riqueza de la música puertorriqueña navideña a través de un repertorio que recorrerá villancicos, aguinaldos, boleros y grandes éxitos navideños que marcaron generaciones. Las canciones serán presentadas con arreglos frescos y orquestales que enaltecen la unión familiar, la tradición y la alegría de la cultura boricua.

Los Hispanos, con más de siete décadas de trayectoria, está integrado por su fundador Wisón Torres, Rafy Torres, Ricky Reyes y Edgar Ríos. Por su parte, Caribbean Tenors está compuesto por Gabriel Montañés, Kedward Avilés, Christian García y Carlos Ortiz,