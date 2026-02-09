Los seis poderosos mensajes de Bad Bunny en el Super Bowl

La estrella global Bad Bunny validó una vez más su amor por Puerto Rico al colocar en la noche del domingo la cultura puertorriqueña como elemento principal de su histórica actuación en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara California.

Bad Bunny logró reunir todos los símbolos, costumbres y elementos que definen la identidad puertorriqueña, sumado a otras tradiciones de la comunidad hispana en un mensaje colectivo donde reivindicó que el amor siempre debe estar por encima del odio sin olvidar la fraternidad entre todos los países del continente americano.

A continuación los seis mensajes que se destacaron en el memorable espectáculo de Bad Bunny.

Bad Bunny se presentó en el Super Bowl 2026. (AP Photo/Brynn Anderson) (Brynn Anderson)

1. “Nunca dejé de creer en mí”

“Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mí”, indicó durante su presentación, afirmando que el camino de una década de trabajo duro lo llevó a ese escenario como el primer latino en presentar un show del medio tiempo en español.

PUBLICIDAD

“Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas, créeme”, añadió con entusiasmo, sin olvidar sus raíces en el pueblo de Vega Baja. A su niño soñador lo representó en uno de los momentos más emotivos de su actuación.

El cantante le entregó a un niño uno de los tres premios Grammy que obtuvo el domingo al ganar mejor “Álbum del año”, “Álbum de Música Urbana” y “Mejor Interpretación de Música Global”.

2. Recreación de nuestra cultura cotidiana

El espectáculo inició desde las plantaciones del cañaveral para mostrarle al mundo que la producción azucarera jugó un papel importante en la economía de Puerto Rico. Además de que su pueblo Vega Baja era productor de caña de azúcar. A partir de ese instante estuvo plagado de símbolos y escenas que representan la cotidianidad de los puertorriqueños.

Bad Bunny durante el Halftime del Super Bowl. (Frank Franklin II)

Vimos los carritos de piragua, de coco frío, los partidos de dominó, la barbería, la manicurista, el cuatro puertorriqueño y “la casita” rosada que forma parte de la escenografía de su actual gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Y no bastó con todas esas escenas ya que incluyó una boda real en el escenario que recreaba las garitas del Castillo San Felipe del Morro en el Viejo San Juan.

Una pareja vestida de novios participa en la actuación de Bad Bunny durante el descanso del partido de fútbol americano de la Super Bowl 60 de la NFL entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California (AP Photo/Frank Franklin II). (Frank Franklin II)

3. Los apagones en la isla

Los apagones que se viven en la isla ante la crisis energética de Puerto Rico también fueron parte de los simbolismos que Bad Bunny resaltó. El puertorriqueño interpretó la canción “El apagón”, desde los típicos postes de luz remendados de Puerto Rico.

El artista plasmó los problemas que tenemos los residentes en la isla con una red energética obsoleta, administrada por Luma Energy y que se intensificó con el el paso del huracán María en el 2017.

PUBLICIDAD

Bad Bunny en su presntación del medio tiempo del Super Bowl. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) (Godofredo A. Vásquez)

4. Juntos somos América

Bad Bunny pronunció en inglés: “Dios bendiga a América” y nombró cada uno de los países que componen América junto a un desfile de todas las banderas.

Bad Bunny performs during halftime of the NFL Super Bowl 60 football game between the New England Patriots and the Seattle Seahawks, Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) (Godofredo A. Vásquez)

Pero sin duda uno de los momentos más comentados del espectáculo fue el cierre y su mensaje final. Bad Bunny dijo “seguimos aquí” antes de mostrar brevemente un balón de fútbol americano con la frase “Together we are America” (“Juntos somos América”).

5. “Lo único más poderoso que el odio es el amor”

Bad Bunny reafirmó el mensaje que ofreció el pasado 1 de febrero en los premios Grammy, al ganar el segundo gramófono de la velada sobre las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. En una pantalla gigante durante el medio tiempo se proyectó en inglés “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Previo a esta afirmación proclamó que “amen sin miedo”.

6. En español

Fiel a su lengua materna Bad Bunny presentó un espectáculo todo en español a excepción de la interpretación de Lady Gaga, quien fue una de las artistas invitadas junto al puertorriqueño Ricky Martin.

El Conejo Malo cantó 12 de sus éxitos y además rindió tributo al integrar en un medley las canciones icónicas de Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón y Héctor “El Father”, todos exponentes puertorriqueños forjadores del género urbano.