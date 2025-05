Miley Cyrus experimenta musical y estéticamente en su nuevo álbum, “Something Beautiful”

Esto hace de “Something Beautiful”, noveno álbum de estudio de Cyrus, un proyecto artístico global , en el que cuenta con otras colaboraciones de renombre, como es la modelo Naomi Campbell , que aparece en el video de “Every Girl You’ve Ever Loved”.

Antes del lanzamiento de hoy, ya se habían adelantado dos temas -“More to Lose” y “End of the World”-, al que ahora se une “Easy Lover”, que se acompaña de un nuevo videoclip.