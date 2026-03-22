Mojado Día Nacional de la Zalsa 2026

Pese a que la lluvia fue la gran protagonista de la edición 42 del Día Nacional de la Zalsa 2026, los salseros de la mata optaron hoy, domingo, por mojarse y disfrutar del evento salsero sin importar las inclemencias del clima.

Por segunda ocasión el cónclave salsero, presentado por la emisora radial Z 93 de SBS Puerto Rico, se realizó en la Plaza de la Independencia en San Juan, ubicada al lado del Estadio Hiram Bithorn. Este año, la asistencia fue similar a la del 2025, puesto que la persistente lluvia intentó empañar el evento, sin embrago, cientos de personas se dieron cita a la plaza.

Los salseros no se quitaron y bailaron bajo la lluvia y sobre los charcos que inundaron la plaza sanjuanera.

Con sombrillas y capas los asistentes ocuparon parte de la plaza para gozar del programa artístico que hoy, domingo, fue detenido en varias ocasiones ante las inclemencias del clima. Literal fue un Día Nacional de la Zalsa bien mojado y de mucha salsa.

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La tarima salsera arrancó a las 11:00 a.m. con la presentación por primera vez de PR es Salsa con Joey Hernández en el Día Nacional de la Zalsa. Luego llegó Carlitos García en representación de la nueva generación de exponentes salseros y su espectáculo fue detenido por la lluvia por varios minutos, pero una vez retomó el programa artístico los salseros en el área VIP comenzaron a bailar.

Asistentes en la zona VIP durante la presentación de Manolito Rodríguez. (Damaris Hernández Mercado)

Entre esos asistentes que se mojaron y que gozaron del evento fueron los turistas colombianos Temilda Alzuganate y Hernando Mendoza, que vinieron por primera vez a Puerto Rico para ser parte del evento salsero que comenzó en Guaynabo y que a través del tiempo se volvió una tradición de la isla.

Los turistas de Bogotá, vestidos con camisas de Puerto Rico comentaron a este medio que la lluvia mojaría su ropa, pero no los planes de bailar en la inundada plaza. “Es nuestra primera vez aquí y venimos a pasarla bien. No se puede hacer nada con la lluvia, así es el clima, pero bailamos igual”, señaló la joven de Bogotá.

Al igual que el año pasado, una delegación de colombianos ocuparon las primeras sillas frente a la tarima. Estos fueron vestidos con camisas amarillas, sombreros y gorros con emblemas de la bandera colombiana. También se observaron asistentes de Panamá, México y decenas de puertorriqueños.

“La lluvia no va a parar el Día Nacional de la Zalsa. Así que seguimos gozando”, dijo Manolito Rodríguez a la audiencia en medio de la presentación de su concepto “La Zonika”.

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“Estoy enfocado en traer buena música y seguir representando a Puerto Rico con esta agrupación que cuenta con un gran talento de jóvenes”, afirmó Rodríguez en un aparte con los medios donde reveló que estaba un poco afónico, pero eso no impidió su presentación en el evento.

Carlos Rodríguez, residente de San Juan, señaló que era la segunda vez que venía y que aunque estuviera lloviendo deseaba ver y escuchar la música en vivo de las diferentes orquestas.

El programa en tarima prosiguió con el exponente Charlie Cruz y su orquesta, quien dijo estar feliz de estrenar el tema “Ella no tiene la culpa” en el evento.

La veteranía salsera comenzó apoderarse del evento pasada las 2:13 p.m. con la presentación de Mickey Cora y su Orquesta Cábala con 52 años imponiendo su estilo en la escena salsera. Durante la presentación de esta orquesta hubo un solo de trombón en honor al fenecido Willie Colón, músico y productor que falleció el pasado 21 de febrero de 2026.

“Hoy cumplimos 52 años de esta orquesta. Le dedico este día a todos los músicos que han pasado por esta orquesta que son muchos y que se logró un sabor diferente. Estoy feliz”, indicó Cora.

Otro que llegó con su veteranía fue José Alberto “El Canario” que con su espectáculo logró que los bailarines tiraran los mejores de pasos de baile. En tarima, el sonero dominicano pidió de inmediato una bulla que fue respondida por el público. Acto seguido, cantó el éxito “Discúlpeme señora”, avivando el frenesí de los salseros que esperaban la cadencia musical del exponente.

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José Alberto "El Canario" durante su presentación musical. (Alexis Cedeño)

De igual forma, El Canario hizo un medley de temas popularizados por los fenecidos salseros Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Ismael Rivera y Pete “El Conde” Rodríguez, entre otros.

Día Nacional de La Zalsa 2026 (Alexis Cedeño)

El programa artístico continúo con Chiquito Band, La India, Luis Figueroa, la Sonora Ponceña, Fruko y sus Tesos y el gran cierre fue la agrupación Los Adolescentes.