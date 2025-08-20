Opinión
20 de agosto de 2025
88°bruma
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Negro y Los Colores presentan su primer álbum con un junte lleno de ritmo y cultura

La Orquesta El Macabeo, El Hijo de Borikén, El S, Tanicha López, Mofongo, EBRS y Dayra Lee son algunos de los invitados al evento

20 de agosto de 2025 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El release party de Negro y Los Colores será el 6 de septiembre, en The Wheel. (Rob Andino)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La escena musical de Puerto Rico suma una refrescante propuesta con el lanzamiento oficial de “Pa’ Los Gustos Los Colores”, el primer álbum de la banda Negro y Los Colores.



En un junte de 12 experimentados músicos, el grupo presenta una poderosa fusión de géneros como jazz, reggae, hip-hop, rock, trap, house y funk, en lo que promete ser una experiencia musical que festeja nuestros ritmos y diversidad cultural.

“Pa’ Los Gustos Los Colores celebra la riqueza de nuestras identidades, la fuerza del arte independiente y el poder transformador de los encuentros culturales. Es un llamado a disfrutar, compartir y apoyar lo que nace desde nuestra tierra, para el mundo”, comentó Negro González, quien también cuenta con una larga carrera como rapero, escritor y freestyler, en declaraciones escritas.

La apertura del concierto estará en manos de la Orquesta El Macabeo y, entre los invitados, destacan varias figuras de la escena independiente, como el Hijo de Borikén, El S, Tanicha López, Mofongo, EBRS y la poetisa Dayra Lee.

Asimismo, el lanzamiento de “Pa’ Los Gustos Los Colores” promete una experiencia multisensorial donde confluirán la música, el arte, el deporte, la gastronomía y el talento local. También será un encuentro de artistas emergentes, negocios puertorriqueños y colectivos culturales, proyectando la diversidad y la creatividad que caracterizan a la isla.

Contará, además, con el respaldo de patrocinadores y marcas locales que se suman al esfuerzo por impulsar la música independiente y el talento boricua para reafirmar el valor de la colaboración entre la cultura y la comunidad empresarial.

El release party se llevará a cabo en La Isla Wheelhouse, en Puerta de Tierra, San Juan, el próximo 6 de septiembre desde las 6:00 p.m.

Los boletos están disponibles en tiike.com. Para más detalles, también puedes seguir a Negro y Los Colores en Instagram.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
